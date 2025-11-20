Il Ventimiglia Basket accoglie l'allenatore Santino Coppa e la campionessa Martina Bestagno (Foto e video)

Santino Coppa e Martina Bestagno entrano a far parte della famiglia del Ventimiglia Basket. E' stato annunciato ufficialmente ieri pomeriggio nella sala parrocchiale di Sant'Agostino alla presenza dell'assessore Serena Calcopietro, dei rappresentanti della società e dei giovani atleti.

Santino Coppa sarà allenatore e responsabile tecnico della società. "Il Ventimiglia Basket è lieto di dare il benvenuto a Santino Coppa, una figura storica e vincente della pallacanestro italiana" - dice Antonello Marasco, presidente del Ventimiglia Basket - "Con un palmarès che include successi in EuroLeague e titoli nazionali, coach Coppa porta con sé un'enorme esperienza, passione e una mentalità vincente che saranno fondamentali per la crescita degli atleti e del movimento cestistico a Ventimiglia. Il suo ruolo non sarà esclusivamente tecnico ma quello di vera e propria guida: motivatore e formatore a 360 gradi di tutti i bambini e ragazzi partecipanti alle attività; ispiratore e consigliere di elevatissimo livello per la società, che si prepara a un grande lavoro di squadra per concretizzare i suggerimenti con una programmazione già di medio termine".

Santino Coppa ha fondato e allenato la Trogylos Priolo con cui ha vinto due scudetti e una Coppa dei campioni. Ha allenato la Nazionale femminile di Malta con la quale conquistò la prima e unica medaglia d'oro ai Giochi dei Piccoli Stati. Con Schio conquistò, invece, la Coppa Italia 2004 mentre nel 2024 ha pubblicato il libro "A Priolo non c'era un canestro" sull'esperienza con la Trogylos. "Sono giunto a Ventimiglia per una serie di casualità. Sono felicissimo di aver incontrato delle persone splendide e competenti e i ragazzi hanno voglia di apprendere" - fa sapere Santino Coppa - "Ho fatto tre allenamenti e ho già trovato un terreno fertile. Mi auguro veramente che si possa fare il meglio per quelle che sono le condizioni. Io iniziai a Priolo dove non esisteva un canestro e il primo l'ho portato io. A Ventimiglia ci sono i presupposti per fare qualcosa di buono".

Inizierà, invece, una preziosa collaborazione con Martina Bestagno, più volte campionessa d’Italia ed ex capitano della Nazionale. "La sua presenza, sebbene non continuativa, visti gli impegni col Monaco Basket, rappresenta un'ulteriore opportunità straordinaria per i nostri ragazzi e ragazze" - sottolinea Antonello Marasco, presidente del Ventimiglia Basket.

Ala grande-centro, Bestagno ha giocato nelle massime divisioni dei campionati italiani con La Spezia, Vigarano, Schio e Venezia, ceco con Karlovy Vary, belga con Braine e nella Nazionale. Ha vinto tre scudetti, quattro coppe, quattro supercoppe, una Coppa Italia di serie A2 ed è stata il capitano della Nazionale di basket femminile. "Quando mi è stato proposto di aiutare con gli allenamenti quando i miei impegni sportivi me lo consentono, ho subito accettato" - racconta Martina Bestagno - "Ho molta esperienza e penso che se l'esperienza non viene condivisa è fine a sé stessa. Mi piace moltissimo stare in mezzo ai ragazzi. Sia nella scuola che nella vita per riuscire nelle cose bisogna impegnarsi e lavorare insieme. Siamo in una società, in questo momento, dove siamo tanto connessi con i telefonini ma un po' disconnessi con la persona che è seduta di fianco a noi e penso che lo sport per i giovani sia veramente fondamentale. Ci si può divertire anche impegnandosi e facendo le cose come si deve. Ci divertiremo ma faremo le cose fatte bene".

Prende così il via una nuova era per il Basket Ventimiglia. "Siamo molto felici di avere nella nostra famiglia due figure così prestigiose e siamo certi che la loro collaborazione darà una scossa positiva e un valore aggiunto al nostro progetto che da oggi diventa davvero molto ambizioso" - dichiara, infine, Antonello Marasco, presidente del Ventimiglia Basket - "La società e lo staff tecnico sono pronti a lavorare duramente. Auspichiamo che con questo segnale forte le istituzioni e la federazione collaborino fattivamente per far uscire da un 'angolo' territoriale che ci ha sempre penalizzato. E' l'inizio di una nuova era. Ricordo, inoltre, la collaborazione con il Derthona Basket che con il suo progetto Open cerca di coinvolgere tutte le società del nord-ovest d'Italia per sviluppare il movimento. Nel periodo di Pasqua o nel mese di giugno faremo un camp internazionale di basket. E' la prima idea che Santino ci ha messo sul tavolo e l'abbiamo fatta subito nostra. Inizieremo presto a lavorare a questo primo progetto insieme".

"Sono due elementi che arricchiscono quello che è il nostro panorama non soltanto sportivo ma proprio il messaggio che, secondo me, bisogna veicolare tra le famiglie" - afferma l'assessore Serena Calcopietro - "Devo fare i complimenti per la tenacia e la perseveranza per la sopravvivenza della vostra associazione sportiva. Antonello e chi segue continuamente l'ambito sportivo è un ambito a Ventimiglia estremamente complicato che, purtroppo, va di pari passo a quelli che sono i nostri limiti legati all'impiantistica sportiva che è fatiscente e ha delle ripercussioni drammatiche su quello che può essere anche la resa degli allenamenti e della soddisfazione dei ragazzi. So che state sopravvivendo e c'è la volontà dell'amministrazione, e probabilmente anche di tanti privati, ma purtroppo la coperta è sempre corta e i fondi sono sempre pochi. Con la festa dello sport siamo riusciti a fare una grande festa grazie e soprattutto a dei privati. Come amministratore mi posso solo impegnare a cercare di dialogare con i colleghi in maniera assolutamente serena e di portare in alto la voce di Ventimiglia con le istituzioni extra comunali a livello regionale e nazionale attraverso la partecipazione di bandi. Per due anni consecutivi il contributo che ho cercato di dare è stato con l'istituzione di un bando intitolato 'Sport e cultura', tramite un lascito testamentario derivante da un privato. Per tantissimi under 14 del basket sono riuscita ad ottenere dei benefici, anche fiscali, per quanto riguarda il pagamento della retta annuale. Quest'anno, ci sarà una riunione la settimana prossima, verrà introdotto il secondo bando. Faccio i complimenti a tutti gli allenatori, a tutte le famiglie e soprattutto ai ragazzi che nonostante le innumerevoli difficoltà sono sempre presenti a tenere in alto nello sport il nome di Ventimiglia".