Calcio. Sanremese, Oan Djorkaeff premiato come miglior giocatore di ottobre

Venerdì scorso, presso il “Museo della Sanremese” allo Stadio Comunale, si è svolta la cerimonia di premiazione di Oan Djorkaeff, eletto miglior giocatore biancazzurro del mese di ottobre.

La votazione è stata effettuata dal direttivo dell’Associazione Culturale Circolo Biancazzurro Titti Tudini, realtà nata lo scorso anno con l’obiettivo di valorizzare e sostenere la squadra e la sua storia. Alla consegna del premio ha partecipato un nutrito gruppo di tifosi, che hanno voluto rendere omaggio al talento e all’impegno del giocatore.

Tra i presenti anche il portiere Francesco Gattuso, a testimonianza della vicinanza e dello spirito di squadra che contraddistinguono l’ambiente biancazzurro. Il riconoscimento è stato gentilmente offerto dal Centro Latte Faraldi di Sanremo, partner dell’iniziativa.

La premiazione rappresenta la prima di una lunga serie di attività organizzate dal Circolo Biancazzurro Titti Tudini, che intende proporre eventi e momenti di aggregazione sempre dedicati alla Sanremese e ai suoi sostenitori.

Un segnale forte di partecipazione e passione, che conferma quanto la squadra sia al centro della vita sportiva e culturale della città.