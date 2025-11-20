Calcio a 5. Airole cade a San Lorenzo al Mare dopo venti mesi di imbattibilità in Serie C

Si è fermata alla terza giornata della stagione 2025-26 la lunga serie di risultati utili consecutivi dell'Airole FC nella regular season nel campionato di serie C di calcio a 5 della Liguria.

Per trovare l'ultima sconfitta del team della Val Roja nella stagione regolare si deve infatti risalire al 22 marzo 2024, ultima giornata del campionato 23-24 in cui il Taggia aveva espugnato per 7-3 il palazzetto di Roverino. La stagione 2025, conclusa col primo titolo di 'Campioni del Ponente' nella storia dei biancoverdi, non aveva poi fatto registrare sconfitte se non contro squadre di Genova e Levante ma solo nelle semifinali di Coppa Italia e playoff di Campionato.

Ad interrompere la striscia positiva è stato così il MACS San Lorenzo al Mare che fra le mura amiche del 'Silvio Muratore' ha superato le viverne per 5-2 mantenendosi in testa alla classifica a punteggio pieno a conferma del grande stato di forma fatto evidenziare in questo avvio di stagione.

Per l'Airole uno stop su un campo tradizionalmente molto difficile che ha però visto la nota lieta della doppietta del giovane Luca Scattolini, uno dei nuovi giocatori di questa stagione contraddistinta da un inizio di campionato ancora caratterizzato da diverse assenze. Una sconfitta che i ragazzi di Coach Fiorenzo Favaloro cercheranno di dimenticare subito con il doppio impegno nella semifinale di andata e ritorno della fase regionale di Coppa Italia contro il Morandi di Genova, squadra protagonista del Girone B (andata prevista al PalaRoja venerdì 21 novembre, gara di ritorno nel capoluogo sabato 29 novembre).

Un periodo che segnerà quindi una pausa dal Campionato con l'Airole che alla ripresa dovrà affrontare in casa la Matuziana per la quarta giornata e recuperare, sempre al PalaRoja, il secondo tempo della gara contro il Caramagna interrotta durante l'intervallo della seconda giornata.