Ventimiglia Vallecrosia Bordighera | 19 novembre 2025, 19:16

“Presepiando Festival 2025”: Itinerario tra presepi e allestimenti natalizi in concorso a Dolceacqua

La premiazione del Concorso avrà luogo il giorno martedì 6 Gennaio 2025

Come ormai di consueto, Il Centro Culturale di Dolceacqua in collaborazione con il Comune organizza “Presepiando Festival 2025” - itinerario tra presepi e allestimenti natalizi a Dolceacqua, rivolto alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua.

 I presepi o gli allestimenti natalizi in concorso dovranno essere realizzati entro venerdì 19 Dicembre 2025 ed esposti in vetrina o in luogo ritenuto idoneo alla visibilità del passante per la durata delle Festività Natalizie.

La premiazione del Concorso avrà luogo il giorno martedì 6 Gennaio 2025 alle ore 18:00 presso la sala Polivalente del Comune di Dolceacqua (ingresso da Piazzale san Filippo) al termine della Festa della Befana che sarà organizzata per i bambini.

L’intento è quello di creare un’occasione di visita a Dolceacqua che non si limiti al solo centro storico. Inoltre l’evento vuole essere un mezzo di promozione per esaltare e indirizzare l’attenzione verso la cultura locale e la tradizione. La parrocchia prevede la realizzazione di due presepi tradizionali, fuori concorso, nella Chiesa di St Antonio Abate (Piazza Mauro) e in quella di San sebastiano.

Il concorso non prevede quota di iscrizione.

Redazione

