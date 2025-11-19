Anas: al via il 7 gennaio i lavori di manutenzione lungo la strada dei Balzi Rossi a Ventimiglia

A partire dal 7 gennaio, Anas, darà il via ad importanti interventi lungo la strada statale 1 dir "del Balzi Rossi" tra il km 2,000 e il km 3,500 con un investimento complessivo di 11.850.000 milioni di euro. Nei giorni scorsi Anas, insieme al comune di Ventimiglia e le autorità francesi, ha fatto il punto per coordinare e programmare, in piena sinergia e collaborazione, gli interventi di prossimo avvio lungo la statale 1 dir "dei Balzi rossi".

L’incontro fortemente voluto da tutte le parti convenute è servito ad ascoltare le esigenze del territorio per mitigare al massimo i disagi che imporranno le lavorazioni. Per tale motivo, a seguito anche di una ulteriore verifica effettuata dai tecnici Anas, i lavori saranno posticipati a dopo le festività.

Per coordinare e monitorare le fasi delle lavorazioni, nonché aggiornare costantemente tutti gli utenti transfrontalieri, presso la sede Anas Liguria, sarà istituito un tavolo tecnico con le amministrazioni e le associazioni di categoria.

Le lavorazioni saranno distinte in due fasi:

1 Fase: a partire dal 7 gennaio e per circa 4 mesi la strada statale 1 dir "del Balzi Rossi" sarà chiusa da Ponte San Ludovico sino allo svincolo di Latte. Sarà disponibile pertanto il percorso alternativo della SS 1 Aurelia dallo svincolo di Latte fino a Ponte San Luigi. Nulla cambia a Ponte San Ludovico che sarà accessibile lato Francia da tutti gli utenti.

2 Fase: a partire dal mese di aprile 2026 e per circa 8 mesi la strada statale 1 dir "del Balzi Rossi" sarà percorribile in una sola direzione, mentre l’altra sarà garantita dal percorso alternativo della SS 1 Aurelia.

Il primo intervento interesserà la galleria Dogana al km 2,000 della ss 1 dir dei Balzi Rossi, con importanti interventi di manutenzione sia all'interno che all'esterno della galleria. Nel dettaglio verranno realizzati lavori di ripristino degli strati corticali del calcestruzzo di rivestimento e captazione delle acque di percolazione. Per quanto riguarda l'esterno invece è prevista la rimozione del materiale di riempimento sovrastante la galleria, l'impermeabilizzazione dell’estradosso della struttura. la ricopertura e il ripristino dei portali della galleria. Il tutto verrà completato con il rifacimento delle pavimentazioni e l'installazione delle barriere protettive.

In contemporanea la chiusura riguarderà anche la galleria Balzi Rossi al km 2,600 della ss 1 dir dei Balzi Rossi dove verranno eseguiti lavori di ripristino degli strati corticali de calcestruzzo di rivestimento, captazione e percolazione acqua all'interno della galleria. E' previsto anche il rifacimento degli impianti a servizio della galleria.

Nel dettaglio verrà realizzato un sistema di intercettazione ed allontanamento delle acque di stillicidio all’interno della galleria, il rivestimento protettivo specifico per l'azione dei sali marini e la realizzazione del marciapiede. Verranno inoltre effettuati i lavori di adeguamento impiantistico ai sensi del D.P.R. 151/2011 a entrambe le gallerie poste sulla statale, Dogana e Balzi Rossi.

L’intervento in progetto è costituito dai lavori di adeguamento dell’attuale impianto di illuminazione nelle gallerie bidirezionali che consentiranno nello smontaggio dei proiettori esistenti e la posa in opera del nuovo sistema di controllo ad onde radio completo di tutti gli accessori e la rete elettrica di alimentazione, compresa la sostituzione del rilevatore di luminanza esterna.

Infine, verranno effettuati i lavori di sistemazione della rotatoria al km 692,950 della SS 1 “Aurelia” nella frazione di Latte in Comune di Ventimiglia. All'attuale rotatoria con l'adeguamento alle normative vigenti, verranno risagomate le cuspidi, le isole spartitraffico e il perimetro esterno per facilitare le manovre dei mezzi pesanti.

Già iniziati, invece, i lavori a Ponte San Ludovico per la riqualificazione della sede stradale, che, con i progetti previsti dal Comune di Ventimiglia e dalla Regione Liguria, che si occuperanno della riqualificazione dell'area di parcheggio e dei collegamenti cilclabili, incrementeranno i livelli di sicurezza.

Con il proposito di preservare simboli caratteristici del luogo, è stato contattato l'artista Michelangelo Pistoletto che ha proposto l'installazione di una opera d'arte in metallo raffigurante il "Terzo Paradiso". Le altre installazioni presenti sulla sede stradale, grazie al supporto dell'attuale amministrazione comunale, verranno restituiti alle associazioni che si occuperanno del loro reinserimento in nuove aree.

Anas realizzerà una doppia rotatoria, così da ridurre la velocità di percorrenza e migliorare la sicurezza della mobilità.