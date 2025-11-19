 / Ultim'ora

Guida Michelin 2026, 22 ristoranti ottengono la prima stella: l'elenco completo

(Adnkronos) - È stata presentata la settantunesima edizione della Guida Michelin Italia e, come ogni anno, anche la "costellazione astrale" 2026 si arricchisce: 1 nuova insegna conquista le ambite tre stelle, 'La Rei Natura' di Michelangelo Mammoliti; 2 ristoranti entrano nella categoria due stelle, e ben 22 ottengono la loro prima stella, entrando ufficialmente nell’universo dell’eccellenza gastronomica. 

Ecco la guida completa: in neretto sono segnati i nuovi ristoranti della categoria. 

 

Alba - Piazza Duomo 

Brunico - Atelier Moessmer Norbert Niederkofler 

Brusaporto - Da Vittorio 

Castel di Sangro - Reale 

Firenze - Enoteca Pinchiorri 

Milano - Enrico Bartolini al Mudec 

Modena - Osteria Francescana 

Nerano - Quattro Passi 

Orta San Giulio - Villa Crespi 

Roma - La Pergola 

Rubano - Le Calandre 

Runate - Dal Pescatore 

Senigallia - Uliassi 

Serralunga d'Alba - La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti

 

Verona - Casa Perbellini 12 Apostoli 

 

Anacapri - L'Olivo 

Bergamo - Villa Elena 

Brusciano - Taverna Estia 

Castellammare di Stabia - Piazzetta Milù 

Cervere - Antica Corona Reale 

Cioccaro - Locanda Sant'Uffizio Enrico Bartolini 

Colle di Val d'Elsa - Arnolfo 

Cornaredo - D'O 

Firenze - Santa Elisabetta 

Gargnano - Villa Feltrinelli 

Godia - Agli Amici 

Imola - San Domenico 

Ischia - daní maison 

Isola Vulcano - I Tenerumi

 

Licata - La Madia 

Longiano - Magnolia 

Lonigo - La Peca 

Lughetto - Antica Osteria Cera 

Marzocca - Madonnina del Pescatore 

Milano - Andrea Aprea 

Milano - Verso Capitaneo 

Milano - Seta by Antonio Guida 

Montalcino - Campo del Drago 

Montemerano - Caino 

Napoli - George Restaurant 

Oppeano - Famiglia Rana

 

Ragusa - Duomo 

Roma - Il Pagliaccio 

Roma - Acquolina 

Roma - Enoteca La Torre 

Sarentino - Terra The Magic Place 

Taormina - St. George by Heinz Beck 

Telese - Krèsios 

Tirolo - Castel fine dining 

Trieste - Harry's Piccolo 

Venezia - Glam Enrico Bartolini 

Viareggio - Il Piccolo Principe 

Vico Equense - Torre del Saracino 

 

ABRUZZO

 

Civitella Casanova - La Bandiera 

Guardiagrele - Villa Maiella 

Montepagano - D.one Ristorante Diffuso 

San Salvo Marina - Al Metrò 

Sant'Omero - Zunica 1880 a Villa Corallo

 

 

BASILICATA

 

Lavello - Don Alfonso 1890 San Barbato 

Matera - Vitantonio Lombardo 

 

CALABRIA

 

Lamezia Terme - Abbruzzino Oltre 

Marina di Gioiosa Ionica - Gambero Rosso 

San Giovanni in Fiore - Hyle 

Santa Cristina d'Aspromonte - Qafiz 

Strongoli - Dattilo 

 

 

CAMPANIA

 

Amalfi - Sensi 

Amalfi - La Caravella dal 1959 

Amalfi - Glicine 

Amalfi - Alici 

Ariano Irpino - Maeba Restaurant 

Bacoli - Caracol 

Baronissi - Cetaria 

Capri - Le Monzù 

Conca dei Marini - Il Refettorio 

Eboli - Il Papavero 

Forio - Isola di Ischia - Umberto a Mare

 

Furore - Bluh Furore 

Gragnano - O Me O Il Mare 

Lacco Ameno - Indaco 

Marina del Cantone - Taverna del Capitano 

Massa Lubrense - Relais Blu 

Napoli - ARIA 

Napoli - Veritas 

Napoli - Il Ristorante Alain Ducasse Napoli

 

Nola - Re Santi e Leoni 

Paestum - Tre Olivi 

Paestum - Le Trabe 

Pompei - President 

Positano - Zass 

Positano - Li Galli 

Praiano - Un Piano nel Cielo 

Ravello - Rossellinis 

Ravello - Il Flauto di Pan 

Sant'Agata sui Due Golfi - Don Alfonso 1890 

Sant'Agnello - Don Geppi 

Somma Vesuviana - Contaminazioni Restaurant 

Sorrento - Il Buco 

Sorrento - Terrazza Bosquet 

Sorrento - Lorelei 

Squille - Marotta 

Telese Terme - La Locanda del Borgo 

Ticciano - Cannavacciuolo Countryside 

Vallesaccarda - Oasis - Sapori Antichi 

Vico Equense - Antica Osteria Nonna Rosa 

Vietri sul Mare - Volta del Fuenti by Michele De Blasio  

 

 

EMILIA-ROMAGNA

 

Bagno di Romagna - Ristorante del Lago 

Bologna - I Portici 

Borgonovo Val Tidone - La Palta 

Castel Maggiore - Iacobucci 

Cesenatico - La Buca 

Cesenatico - Ancòra 

Codigoro - La Zanzara 

Fiorano Modenese - Alto 

Maranello - Cavallino

 

Modena - L'Erba del Re 

Modena - Al Gatto Verde 

Parma - Inkiostro 

Pennabilli - Il Piastrino 

Polesine Parmense - Antica Corte Pallavicina 

Rimini - Da Lucio

 

Rimini - Abocar Due Cucine 

Rimini - Guido 

Rubbianino - Ca' Matilde 

Rubiera - Osteria del Viandante 

San Piero in Bagno - Da Gorini 

Sasso Marconi - Casa Mazzucchelli 

Savigno - Trattoria da Amerigo 

 

FRIULI VENEZIA-GIULIA

 

Cormons - Trattoria al Cacciatore – La Subida 

Dolegna del Collio - L'Argine a Vencò 

Ruda - Osteria Altran 

San Quirino - La Primula 

Sappada - Laite 

 

LAZIO

 

Acuto - Colline Ciociare 

Ariccia - Sintesi 

Fiumicino - Il Tino 

Fiumicino - Pascucci al Porticciolo 

Genazzano - Marco Bottega Ristorante 

Labico - Antonello Colonna Labico 

Pontinia - Mater1apr1ma 

Ponza - Acqua Pazza 

Rivodutri - La Trota 

Roma - Pulejo 

Roma - Orma Roma 

Roma - INEO

 

Roma - Pipero Roma 

Roma - Il Convivio Troiani 

Roma - Per Me Giulio Terrinoni 

Roma - Achilli al Parlamento 

Roma - Imàgo 

Roma - Moma 

Roma - La Terrazza

 

Roma - Marco Martini Restaurant 

Roma - Aroma 

Roma - All'Oro 

Roma - Glass Hostaria 

Roma - Zia 

Roma - Idylio by Apreda 

Tivoli - Al Madrigale | Nuova Cucina Rurale

 

Trevinano - La Parolina 

 

LIGURIA

 

Alassio - Nove 

Andora - Vignamare 

Cavi di Lavagna - Impronta d'Acqua 

Dolcedo - Equilibrio 

Genova - Il Marin 

Genova - San Giorgio 

Imperia - Sarri 

Noli - Vescovado 

Portofino - Cracco Portofino

 

Sanremo - Paolo e Barbara 

Sestri Levante - Rezzano Cucina e Vino

 

Ventimiglia - Casa Buono 

 

 

LOMBARDIA

 

Albavilla - Il Cantuccio 

Albiate - Grow Restaurant 

Bergamo - Impronte 

Borgonato - Due Colombe 

Calvisano - Al Gambero 

Cavernago - Il Saraceno 

Cernobbio - Materia 

Como - Kitchen 

Concesio - Miramonti l'Altro 

Cornaredo - Olmo 

Desenzano del Garda - Esplanade 

Fagnano Olona - Acquerello 

Fasano del Garda - Lido 84 

Fasano del Garda - Il Fagiano 

Gargnano - La Tortuga 

Limone sul Garda - Senso Lake Garda Alfio Ghezzi

 

Lodi - La Coldana 

Lomazzo - Trattoria contemporanea 

Madesimo - Il Cantinone e Sport Hotel Alpina 

Manerba del Garda - Capriccio 

Mantello - La Preséf 

Milano - Cracco in Galleria 

Milano - Berton 

Milano - Sadler 

Milano - Contraste 

Milano - Iyo 

Milano - Il Luogo Aimo e Nadia 

Milano - Sine by Di Pinto 

Milano - Moebius Sperimentale 

Milano - Iyo Kaiseki 

Milano - Anima 

Milano - Procaccini

 

Milano - Abba

 

Milano - Horto 

Milano - Joia 

Monza - Il Circolino 

Olgiate Olona - Acqua 

Oltressenda Alta - Contrada Bricconi 

Origgio - Olio

 

Ponte San Pietro - Cucina Cereda 

Pralboino - Leon d'Oro 

Pudiano - Sedicesimo Secolo 

Puegnago sul Garda - Casa Leali 

Saronno - sui generis. 

Sirmione - La Rucola 2.0 

Sirmione - La Speranzina Restaurant & Relais 

Sirmione - Tancredi 

Sorisole - Assonica 

Torno - Il Sereno Al Lago 

Torrazza Coste - Villa Naj 

Trescore Balneario - LoRo 

Treviglio - San Martino 

Vigevano - I Castagni 

Villa d'Almè - Osteria della Brughiera 

Villa di Chiavenna - Lanterna Verde 

 

MARCHE

 

Gabicce Monte - Dalla Gioconda 

Loreto - Andreina 

Montemonaco - Il Tiglio 

Pesaro - Nostrano 

Porto San Giorgio - Retroscena 

Recanati - Casa Bertini

 

 

MOLISE

 

Agnone - Locanda Mammì 

 

PIEMONTE

 

Alba - Locanda del Pilone 

Asti - Cannavacciuolo Le Cattedrali Asti 

Canale - All'Enoteca 

Domodossola - Atelier 

Monforte d'Alba - FRE 

Monforte d'Alba - Borgo Sant'Anna 

Novello Massimo - Camia 

Orta San Giulio - Andrea Monesi - Locanda di Orta 

Pettenasco - Cannavacciuolo by the Lake 

Pinerolo - Trattoria Zappatori 

Piobesi d'Alba - 21.9 

Pollone - Il Patio 

Priocca - Il Centro 

San Maurizio Canavese - La Credenza 

Santo Stefano Belbo - Il Ristorante di Guido da Costigliole 

Serralunga d'Alba - Guidoristorante 

Soriso - Al Sorriso 

Tigliole - Ca' Vittoria 

Torino - Andrea Larossa 

Torino - Cannavacciuolo Bistrot 

Torino - Condividere 

Torino - Del Cambio 

Torino - Vintage 1997 

Torino - Carignano 

Torino - Piano35 

Torino - Unforgettable 

Treiso - La Ciau del Tornavento 

Venaria - Reale Dolce Stil Novo alla Reggia 

Vernante - Nazionale 

 

PUGLIA

 

Carovigno - Dissapore di Andrea Catalano 

Lecce - Primo Restaurant 

Manduria - Casamatta 

Polignano a Mare - Pashà 

Putignano - Angelo Sabatelli 

Savelletri - Due Camini 

Trani - Casa Sgarra 

Trani - Quintessenza 

 

SARDEGNA

 

Baia Sardinia - Capogiro

 

Porto Cervo - Italo Bassi Confusion Restaurant 

Pula - Fradis Minoris 

San Pantaleo - Il Fuoco Sacro 

San Teodoro - Gusto by Sadler 

 

 

SICILIA

 

Archi - Zash 

Bagheria - Lìmù 

Bagheria - I Pupi 

Catania - Coria 

Catania - Sapio 

Isola Vulcano - Il Cappero 

Linguaglossa - Shalai 

Malfa - Signum 

Marina di Ragusa - Votavota 

Noto - Crocifisso 

Palermo - Mec Restaurant 

Ragusa - Locanda Don Serafino 

Siracusa - Cortile Spirito Santo 

Taormina - La Capinera 

Taormina - Otto Geleng 

Taormina - Principe Cerami 

Taormina - Vineria Modì 

Terrasini - Il Bavaglino 

 

TOSCANA

 

Arezzo - Octavin 

Badia - A Passignano Osteria di Passignano 

Casanova di Terricciola - Cannavacciuolo Vineyard 

Castelnuovo Berardenga - Il Visibilio 

Castelnuovo Berardenga - L'Asinello 

Castelnuovo Berardenga - Contrada 

Castelnuovo Berardenga - Il Poggio Rosso 

Castiglione della Pescaia - La Trattoria Enrico Bartolini 

Chiusdino - Saporium 

Fiesole - Serrae Villa Fiesole 

Firenze - Atto di Vito Mollica 

Firenze - Luca's by Paulo Airaudo

 

Firenze - Gucci Osteria da Massimo Bottura 

Firenze - Il Palagio 

Firenze - Borgo San Jacopo 

Firenze - Saporium Firenze 

Forte dei Marmi - Lorenzo 

Forte dei Marmi - Lux Lucis 

Forte dei Marmi - La Magnolia 

Forte dei Marmi - Sciabola

 

Forte dei Marmi - Bistrot 

Fosdinovo - Locanda de Banchieri 

Gaiole in Chianti - Il Pievano 

Ghirlanda - Bracali 

Marina di Bibbona - La Pineta 

Marina di Grosseto - Gabbiano 3.0 

Marlia - Butterfly 

Montalcino - La Sala dei Grappoli 

Montepulciano - Osmosi 

Porto Ercole - Il Pellicano 

Prato - Paca 

San Casciano dei Bagni - Castello di Fighine 

San Gimignano - Linfa 

San Martino - Il Falconiere 

Seggiano - Silene 

Tavarnelle Val di Pesa - La Torre 

Viareggio - Romano 

Viareggio - Lunasia 

Vinci - Atman 

 

TRENTINO ALTO ADIGE

 

Arco - Peter Brunel Ristorante Gourmet 

Badia - Porcino

 

Bressanone - Apostelstube 

Castelbello - Kuppelrain 

Cavalese - El Molin 

Corvara in Badia - La Stüa de Michil - Simone Cantafio 

Dobbiaco - Tilia 

Lagundo - Luisl Stube 

Madonna di Campiglio - Stube Hermitage 

Madonna di Campiglio - Dolomieu 

Madonna di Campiglio - Il Gallo Cedrone 

Merano - Sissi 

Merano - In Viaggio - Claudio Melis 

Merano - Prezioso 

Moena - Malga Panna 

Molini - Schöneck 

Mules - Gourmetstube Einhorn 

Nova Levante - Johannesstube 

Ortisei - Anna Stuben 

Pinzolo - Grual 

Ravina - Locanda Margon 

San Martino in Passiria - Quellenhof Gourmetstube 1897

 

San Michele - Zur Rose 

San Michele - Osteria Acquarol 

Selva di Val Gardena - Alpenroyal Gourmet 

Selva di Val Gardena - Suinsom 

 

UMBRIA

 

Capodacqua - Une 

Norcia - Vespasia 

Perugia - Ada 

Torgiano - Elementi 

 

VALLE D’AOSTA

 

Aosta - Paolo Griffa al Caffè Nazionale 

Aosta - Vecchio Ristoro 

Breuil Cervinia - Wood 

Cogne - Le Petit Bellevue

 

 

VENETO

 

Altissimo - Casin del Gamba 

Arzignano - Damini Macelleria & Affini 

Asiago - La Tana Gourmet 

Barbarano Vicentino - Aqua Crua 

Borgoricco - Storie d'Amore 

Brenzone sul Garda - Nin 

Cavaion Veronese - Oseleta 

Corrubbio - Amistà 

Cortina d'Ampezzo - Tivoli 

Cortina d'Ampezzo - SanBrite 

Malcesine Vecchia - Malcesine 

Malo - La Favellina 

Mazzorbo - Venissa 

Oderzo - Gellivs 

Plois - Dolada 

Pontelongo - Lazzaro 1915 

Puos d'Alpago - Locanda San Lorenzo 

Schio - Spinechile 

Scorzè - San Martino 

Venezia - Quadri 

Venezia - Local 

Venezia - Oro Restaurant 

Venezia - Agli Amici Dopolavoro

 

Venezia - Wistèria 

Venezia - Palais Royal Restaurant 

Verona - Iris Ristorante 

Verona - Il Desco 

Vicenza - Matteo Grandi in Basilica 

 

 

