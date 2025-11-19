Festa del Rugby Ligure: U6, U8 e U10 in campo a Genova prima di Italia-Cile

In concomitanza della finestra internazionale di novembre che vede protagonista la Nazionale, l'attività regionale è molto ridotta, con i campionati fermi salvo recuperi, però sabato 22 novembre i piccoli atleti U6, U8 e U10 di tutta la regione saranno protagonisti della Festa del Rugby Ligure organizzata in occasione della partita Italia-Cile in programma allo stadio Ferraris di Genova. Seguirà un'altra comunicazione dedicata a tutte le iniziative collaterali pensate per il Test Match che chiude le Quilter Nations Series 2025.

U16 (recupero del 2/11 e poi del 16/11)

Savona-Province dell'Ovest (domenica 23/11, ore 11.00, campo Fontanassa di Savona)

U6-U8

Festa del Rugby Ligure. Partecipanti: Sanremo, Savona, Province dell’Ovest, CUS Genova, San Marziano, Superba, Imperia, Reds, Pro Recco, RFC Spezia. Stadio Carlini-Bollesan di Genova, sabato 22/11, dalle ore 14.00

U10

Festa del Rugby Ligure. Partecipanti: Sanremo, Imperia, Savona, CFFS Vespe Cogoleto, Province dell’Ovest, CUS Genova, Superba, Pro Recco, RFC Spezia, Reds. Stadio Carlini-Bollesan di Genova, sabato 22/11, dalle ore 15.30

Al termine della Festa del Rugby Ligure i piccoli rugbisti andranno a "Marassi" a tifare Italia insieme alle loro famiglie e ai loro allenatori: sabato alle 21.10 si gioca Italia-Cile!