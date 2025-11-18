Petanque: debutto vincente in Serie A per le ragazze liguri del San Bartolomeo di Natale Ardoino

Esordio sorprendente ma pienamente meritato per la formazione ligure del San Bartolomeo allenata da Natale Ardoino, che ottiene un importante successo esterno nella prima giornata del campionato di Serie A femminile. Una gara combattuta dall’inizio alla fine, dove a fare la differenza è stata la maggiore determinazione del gruppo imperiese.

Dopo un primo turno equilibrato, le liguri sono riuscite a prendere il controllo dell’incontro grazie alla brillante prestazione di Eugenia Sibelli, protagonista nel tiro di precisione con una vittoria netta per 23-9. Un successo che ha permesso alla squadra di portarsi in vantaggio e affrontare con fiducia i turni successivi. Al termine del terzo turno il parziale diceva 10-6, un margine prezioso che il gruppo ha saputo difendere con grande concentrazione. Nell’ultimo turno, infatti, le ragazze imperiesi hanno mantenuto alta l’attenzione, chiudendo definitivamente la sfida sul 13-9 e conquistando così una vittoria importante, forse non pronosticata alla vigilia, ma certamente frutto di impegno e carattere. A contribuire al brillante risultato sono state: Daniela Aicardi, Loredana Ardissone, Maura Arimondo, Giovanna Lupi, Barbara Biasioli, Maria Dagati, Eugenia Sibelli ed Elena Carlini.

Domenica 23 novembre, per la seconda giornata, il San Bartolomeo sarà nuovamente impegnato in trasferta, questa volta contro l’Auxilium Saluzzo, altra formazione neopromossa. Il G.S. Ventimiglia, che non ha potuto disputare l’incontro della scorsa settimana a causa dell’allerta arancione — match contro il G.S. Passatore che verrà recuperato in data da definire — scenderà in campo in trasferta contro le genovesi dell’ABG.