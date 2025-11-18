Calcio, Ospedaletti Under 15 a valanga sul Pietra Ligure: tripletta di Perato e vetta confermata

Fine settimana fortemente condizionato dal maltempo che ha fermato Juniores e Under 16, ora in attesa di conoscere la data dei recuperi delle rispettive gare contro Serra Riccò e Ceriale. Ha portato a casa il bottino pieno, invece, l’unica formazione orange scesa in campo: l’Under 15 si è imposta contro il Pietra Ligure grazie alla tripletta di Perato e alla rete di Lanteri. I ragazzi di mister Marco Anzalone salgono così a quota 26 punti e restano in vetta alla classifica.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores regionale

Serra Riccò - Ospedaletti rinviata

Allievi Regionali Under 16

Ospedaletti - Ceriale rinviata

Giovanissimi Regionali Under 15

Ospedaletti - Pietra Ligure 4-0

Marcatori: Perato (3), Lanteri

Ospedaletti: 1 Bertani, 2 Laabioua, 3 Todaro, 4 Abidi, 5 Borella, 6 Martelli, 7 Alioui, 8 Sismondini, 9 Aschero, 10 Perato, 11 Lanteri

A disposizione: 12 Loffredo, 13 Orlando, 14 Larosa, 15 Siffredi, 16 Asciutto, 17 Tagliatini, 18 Alagna, 19 Airenti, 20 Burluni

Allenatore: Marco Anzalone