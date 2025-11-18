Novembre da podio per il Judo Club Sakura Arma: Leonardo Armonio bronzo alla finale nazionale Es. B A2

Novembre 2025 è un mese denso di attività agonistica per il Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d., tanto che in alcune occasioni, come nello scorso week end, sono stati ben due gli impegni in campo per i giovani della Società di Arma di Taggia: a Bangkok, in Thailandia, il Campionato Mondiale e la World Cup U14 di Ju-Jitsu, mentre ad Ostia Lido si disputava la finale nazionale del Campionato Italiano Es B A2 di Judo.

Ad essersi guadagnato di diritto il passaggio alla Finale Nazionale in base alla Ranking List ES. B A2 è stato il giovane Leonardo Armonio, classe 2011, che si è preparato con grande impegno ed attenzione per questo appuntamento. Ed il risultato ha premiato la sua costanza: su cinque incontri, ha vinto per 'ippon' ben quattro di essi.

Il Maestro Alberto Ferrigno si è complimentato con Leonardo Armonio e con il Tecnico Alessio Ferrigno, che allena costantemente gli atleti agonisti: "Dal mese di maggio 2025 ad oggi Leonardo ha partecipato a due Grand Prix, svoltisi a Montecchio Maggiore ed a Riccione ed alla finale del Campionato Italiano ES.B A2 ad Ostia Lido, vincendo tutte e tre le volte la medaglia di bronzo. Questo è il frutto del lavoro fatto in palestra con il Tecnico Alessio Ferrigno e questo ci fa ben sperare per le prossime gare. Classificandosi terzo alla finale del 15/11/2025, l' atleta si è anche assicurato il diritto a prendere parte al Campionato Italiano ES. B A1 che si svolgerà a Ostia Lido il 14/12/2025. Comunque andrà, sarà comunque un'esperienza positiva, favorevole alla sua crescita agonistica".