Giovani Promesse in Acqua! Sanremo Like Swim Brilla nelle Prime Due Prove Regionali Esordienti

Un avvio di stagione da incorniciare per la Sanremo Like Swim, che conferma ancora una volta la solidità del proprio settore giovanile e la qualità del lavoro svolto con le categorie Esordienti A ed Esordienti B. Le prime due prove regionali hanno visto un’altissima partecipazione e risultati di rilievo, trasformando la società del Ponente ligure in un vero punto di riferimento per il nuoto giovanile.

Domenica 26 ottobre, ad Albenga, la Sanremo Like Swim ha inaugurato la stagione con una partecipazione record: quasi 50 atleti schierati ai blocchi di partenza. Numeri che testimoniano la crescita del movimento e la solidità del progetto tecnico. Il Presidente Sebastiano Bonaccorso ha espresso grande soddisfazione:

“Siamo orgogliosi di aver partecipato con quasi 50 giovani atleti, frutto di un eccellente lavoro svolto dai tecnici Aschero Omar, Avallone Cristina e Martini Stefano. Stiamo costruendo le basi per una futura squadra assoluta di alto livello.” I risultati non si sono fatti attendere: 14 piazzamenti sul podio individuale, oltre a ottime prove nelle staffette. Da segnalare i due splendidi secondi posti nelle 4x50 stile libero Esordienti B femmine ed Esordienti A maschi. Quest’ultima formazione, composta da tre atleti su quattro dell’annata più giovane, rappresenta un segnale estremamente positivo in ottica futura.

Sabato 15 novembre, a Loano, è andata in scena la seconda prova regionale. Nonostante qualche assenza dovuta ai classici malanni di stagione, la Sanremo Like Swim si è confermata la squadra più numerosa del Ponente ligure, mantenendo altissimo il livello competitivo. I giovani atleti hanno raccolto numerosi podi e prestazioni di spessore. Tra i risultati più significativi spiccano:

- Jonathan Grella (2013) – 1° nei 100 dorso e 1° nei 200 stile libero

- Sara Spicciani (2017) – 1ª nei 50 rana e 1ª nei 100 stile libero

- Lea Giretto (2017) – 1ª nei 100 dorso e 3ª nei 50 rana

- Giulia Giretto (2014) – 1ª nei 100 dorso

Ottime prestazioni anche per Edith Scampini, Ginevra Rosso, Tommaso Bertellini, Ylenia Sonaggere, Tommaso Rosso, Isabel Tormenta, Tommaso Di Giorgio, Lavinia Mandica, Lorenzo Spicciani e Arkadii Teslev, tutti capaci di conquistare un posto tra i primi tre nelle rispettive gare. Le staffette hanno regalato emozioni e risultati di valore:

- 4x50 dorso femmine Esordienti B (Scampini – Giretto L. – Iannello – Rosso G.): 1° posto

- 4x50 dorso maschi Esordienti A (Di Giorgio T. – Rosso T. – Bertellini T. – Grella J.): 2° posto, con tre atleti dell’annata più giovane (2014)

- 4x50 dorso maschi Esordienti B: 3° posto

- 4x50 dorso femmine Esordienti A: 3° posto

Un bottino che conferma la profondità e la competitività della squadra.

Il Presidente Bonaccorso ha ribadito la propria soddisfazione per l’ottimo inizio di stagione e per il lavoro sviluppato negli impianti di Bordighera, Sanremo e Taggia, dove tecnici e atleti stanno costruendo un percorso solido e ambizioso. Ora i giovani nuotatori affronteranno una breve pausa prima della terza prova regionale di dicembre, appuntamento in cui saranno chiamati a confermare quanto di buono mostrato in queste prime uscite. La Sanremo Like Swim continua così a emergere come una delle realtà più dinamiche e promettenti del nuoto giovanile ligure, un vero vivaio di talenti pronti a crescere e sorprendere.