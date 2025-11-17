Arti marziali. La sanremese Ludovica Pesce trionfa a Lubljana conquistando oro e argento

Il Budo Sanremo ha vissuto un sabato intenso e ricco di emozioni il 15 novembre, con i suoi atleti impegnati su due fronti: a Lubljana, in Slovenia, e al PalaFIJLKAM di Lido di Ostia, Roma.

Protagonista assoluta della giornata è stata Ludovica Pesce, che ha brillato al Mini Nagaoka, torneo di prima fascia della Federazione Slovena di Judo, riservato agli U14. In preparazione per la finale A1 del Campionato Italiano U15, la giovane judoka ha mostrato una forma straordinaria, vincendo nettamente tutti gli incontri: dagli ottavi fino alla finale, chiusa in pochi secondi contro una forte avversaria croata.

Non paga del successo, nel pomeriggio Pesce ha affrontato anche la categoria superiore U16, dimostrando grande determinazione. Dopo aver superato due atlete slovene prima del termine, ha ceduto solo all’austriaca in un combattimento durissimo, protrattosi per nove minuti e deciso dalla somma di ammonizioni. Un argento che conferma la sua crescita e la capacità di competere ad alti livelli anche con avversarie più esperte.

A Lubljana si è distinto anche Lorenzo Gianforte, classe U12, alla sua prima esperienza con un sistema di gara ad eliminazione diretta. L’atleta ha saputo imporsi con sicurezza negli ottavi, quarti e semifinale, arrendendosi solo in finale al campione austriaco di giornata, portando comunque a casa un risultato di grande valore.

Parallelamente, a Lido di Ostia, Hamza Jaballah ha preso parte al Campionato Italiano A2 U15. La sua prova è stata positiva: due vittorie e la possibilità sfiorata per ben due volte di accedere alla finale A1. Jaballah ha mancato l’ingresso in semifinale e la finale per il bronzo, chiudendo al settimo posto, appena fuori dalla qualificazione alle finali nazionali.

Il tecnico Nicola Gianforte ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti e per la crescita complessiva del gruppo: “Siamo contenti dei progressi che stanno facendo tutti i nostri atleti, guardiamo avanti ai prossimi appuntamenti che, come sempre, ci vedono impegnati in tutte le classi di età.”

Il doppio impegno di Lubljana e Ostia conferma la vitalità del Budo Sanremo e la capacità dei suoi giovani di competere con determinazione e talento, portando alto il nome della società ligure in Italia e all’estero.