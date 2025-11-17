Amanda Embriaco entra nel Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa: orgoglio per la Canottieri Sanremo

La ASD Canottieri Sanremo esprime le più vive felicitazioni ad Amanda Embriaco, atleta della Nazionale Italiana di Paracanoa, per il suo ingresso nel Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, Stato Maggiore della Difesa.



"Un traguardo prestigioso che segna una tappa fondamentale nel percorso sportivo della giovane atleta sanremese - spiegano dalla ASD Canottieri Sanremo -, proiettata ora, dopo Parigi 2024, verso un nuovo obiettivo: le Olimpiadi di Los Angeles. Amanda continuerà ad allenarsi a Sanremo, seguita come sempre con professionalità e dedizione dalla sua allenatrice Monica Albarelli, punto di riferimento tecnico e umano del team.

Sergio Tommasini, Presidente della Canottieri Sanremo, ha dichiarato: “Direi di rivolgere tutti insieme un grande in bocca al lupo ad Amanda e Monica, che stanno per intraprendere questo lungo viaggio verso Los Angeles. Un percorso impegnativo, fatto di sfide, sacrifici e forti emozioni sportive, ma siamo certi che, uniti, sapremo offrire loro il sostegno e l’incoraggiamento che meritano pienamente. Per la Canottieri Sanremo questo risultato rappresenta un momento di grande orgoglio. Ringrazio il gruppo Sportivo della Difesa per questa grande occasione.”

Monica Albarelli, Vice Presidente e Coach di Canoa, ha dichiarato: "E' un grande risultato per Amanda e per la Canottieri. Sono stati 4 anni di lavoro duro portato avanti con impegno e determinazione da parte di tutto il gruppo. Entrare in un gruppo sportivo militare rende l'atleta un vero professionista dello sport e lo aiuta a fare quel salto di qualità necessario per gareggiare solidamente a livello internazionale. Abbiamo un obiettivo ambizioso e importante da portare avanti e non risparmieremo energie per raggiungerlo ed essere protagonisti ancora una volta.

Amanda Embriaco, Nazionale di paracanoa, ha dichiarato: "Sono entusiasta di questo traguardo che siamo riusciti a raggiungere. La Canottieri Sanremo è un supporto fondamentale per me e sono fortunata di poter continuare a collaborare con chi mi ha già portato ad alti livelli e di poter condividere con loro i traguardi futuri. Ringrazio il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa per questa occasione fondamentale per la mia crescita sportiva e sono certa che porterà ottimi risultati".

Con questo nuovo traguardo, la Canottieri Sanremo conferma il proprio impegno nel promuovere lo sport inclusivo, sostenendo con convinzione gli atleti che portano il nome della città e del sodalizio sui palcoscenici sportivi più importanti".