Arma Taggia Valle Argentina | 17 novembre 2025, 11:15

Olive Taggiasche Liguri IGP: è in vigore il piano controlli, presentazione domani in Camera di Commercio

CERSAA ed Associazione tra i produttori di Olive taggiasche liguri incontrano le imprese e le associazioni per spiegare gli adempimenti

CERSAA ed Associazione tra i produttori di Olive taggiasche liguri IGP domani alle 16 presso la CCIAA Riviere di Liguria a Imperia presenteranno ad imprese ed associazioni il Piano dei Controlli. Con il Decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste vi è stata la designazione del CERSAA – Made in Quality quale autorità pubblica ad effettuare i controlli delle Olive taggiasche liguri IGP.

“E’ ora possibile certificare e quindi immettere in commercio confezioni di Olive taggiasche liguri IGP con soddisfazione del consumatore, che ha la certezza sulla provenienza ligure e sulla qualità espresse nel disciplinare di produzione” afferma il Presidente dell’Associazione Carlo Siffredi. 

“Mi preme evidenziare quanto il Piano di controllo sia semplice e efficace: ora che siamo operativi desidero ringraziare Regione Liguria nella persona del Vicepresidente Alessandro Piana ed il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nella persona dei Capi Dipartimento Marco Lupo e Felice Assenza per il sostegno e la collaborazione sviluppata nel passare dal disciplinare di produzione al piano dei controlli delle Olive taggiasche liguri IGP ”.

Redazione

