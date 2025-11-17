Florovivaismo: Liguria protagonista a Dubai, successo alla prima edizione di “MyPlant & Garden Middle East”

Tre giornate per raccontare, mostrare e valorizzare il lato più colorato della Liguria. La Regione ha infatti preso parte alla prima edizione di MyPlant & Garden Middle East, manifestazione internazionale dedicata al settore florovivaistico e all’intera filiera green, svoltasi per la prima volta negli Emirati Arabi al Dubai Exhibition Centre – Expo City Dubai. Il comparto florovivaistico della Liguria è tra i più importanti a livello nazionale e rappresenta una vera colonna portante dell’economia regionale. La varietà produttiva spazia dai fiori recisi alle fronde verdi fresche, secche e stabilizzate, dalle aromatiche in vaso alle piante fiorite, fino a cactus e succulente: un patrimonio ricco di biodiversità, qualità e competenze.

La Regione si è presentata con un ampio stand istituzionale di 64 m², progettato in collaborazione con il Distretto Florovivaistico del Ponente, che ha curato allestimento e animazione. Il claim scelto, “Un mare di fiori”, ha valorizzato l’immagine della Liguria attraverso colore, creatività e sostenibilità, mettendo al centro il forte legame tra territorio, ambiente e paesaggio. All’interno dello spazio espositivo sono stati organizzati tre floral show al giorno, rivolti a tecnici e buyer internazionali, con l’obiettivo di presentare le peculiarità del prodotto ligure e rafforzare le opportunità commerciali nei mercati del Medio Oriente.

Domenica 16 novembre la Regione ha partecipato al panel internazionale “Reconnecting People with Nature: from Local to Global”, parte del programma ufficiale della manifestazione. Tra i relatori, il vicepresidente e assessore all’Agricoltura Alessandro Piana, che ha illustrato strategie e progetti regionali dedicati al verde, alla sostenibilità e al paesaggio. “La partecipazione della Liguria ha confermato la forza e la qualità del nostro florovivaismo, un comparto che rappresenta un pilastro della nostra economia e un biglietto da visita identitario della regione – ha dichiarato Piana –. Portiamo a Dubai un patrimonio fatto di biodiversità, innovazione e creatività, con l’obiettivo di ampliare le opportunità per le nostre imprese e consolidare la presenza della Liguria sui mercati internazionali.”

MyPlant & Garden Middle East è stata anche l’occasione per consolidare i rapporti con la Regione Piemonte, con cui Liguria ha recentemente firmato un accordo per valorizzare i percorsi outdoor dalle Alpi al mare. Le due regioni hanno organizzato un evento di networking rivolto a un centinaio di buyer internazionali, presentando le rispettive eccellenze enogastronomiche, con il supporto del Consolato d’Italia a Dubai e nell’ambito della Settimana della cucina italiana nel mondo. La partecipazione della Liguria a questa manifestazione si inserisce in una strategia di lungo periodo che punta a rafforzare la presenza regionale sui mercati internazionali e ad accrescere la competitività del comparto produttivo. La scelta di Dubai risponde alla volontà di avvicinarsi a un mercato emergente, dinamico e ricco di opportunità, anche dal punto di vista turistico. La strategia proseguirà con campagne mirate fino al 2026.

MyPlant & Garden è l’unica manifestazione globale che rappresenta l’intera filiera del verde, articolata in nove macro-settori: vivai, fiori, decorazione, edilizia, macchinari, servizi, tecnica, vasi e arredo giardino. Dal 2015 è diventato un punto di riferimento per operatori e professionisti di tutto il mondo, contribuendo alla crescita e alla credibilità dei mercati orto-florovivaistici. Con la grande partecipazione a Dubai, la Liguria conferma ancora una volta la propria vocazione internazionale, portando nel mondo un “mare di fiori” fatto di qualità, biodiversità e innovazione.