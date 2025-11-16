Calcio femminile, le Ladies della Matuziana Under 15 battono l’Entella 4-3: tripletta di Pastorino e festa a Piano di Poma

Ieri si è svolta a Sanremo l'ottava partita di Campionato Under 15 femminile Regionale sul campo di Piano di Poma Matuziana - Entella, partita tanto attesa in quanto capace di cambiare le carte in tavola in termini di classifica. Le Ladies Sanremesi allenate da Mister Franco Basta hanno avuto la meglio su un Entella che non ha mollato un secondo per tutti i 75 minuti di gioco. La partita si è conclusa con un 4-3 per le padrone di casa, trascinare dall'ormai Bomber di razza Chrystal Pastorino (tripletta per lei) e dall'altro talento Matuziano Sarà Filippone (1 goal).



Il presidente Castagna: "Questa per noi non è una semplice vittoria, ma una conferma dello straordinario lavoro iniziato anni addietro. Negli ultimi anni abbiamo avuto un incremento di tesserate mai visto prima,ad oggi possiamo vantare di avere una scuola calcio femminile, una squadra Under 15 Regionale, una squadra Under 15 che milita nel campionato C.S.I femminile di calcio a 7 e una Juniores Regionale che a breve inizierà il Campionato, alla quale faccio il mio più sincero ‘In bocca al Lupo’.”.



Formazione: Campagna, Celi, Carrese, Guida, Gullotti, Borfiga, Orsetti, Filippone, Pastorino.

A disposizione: Boukerzaza, Del Rosso, Gillone.A, Gillone.G.