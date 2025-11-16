Taggia, i ‘Bianchi’ celebrano la Messa nell’Oratorio dei ‘Rossi’: un gesto storico di fraternità (foto)

Questa mattina la Confraternita del Gonfalone ‘Bianchi’ di Taggia, non potendo ancora celebrare la Santa Messa presso il proprio Oratorio a seguito dell’incendio di domenica scorsa, grazie all’invito ricevuto dalla Confraternita dei ‘Rossi’, hanno celebrato la Santa Messa presso l’Oratorio della Santissima Trinità.

"Al termine della celebrazione . si spiega nel cominicato - la Confraternita del Gonfalone tramite il suo segretario ha ringraziato le persone che domenica scorsa, grazie al loro pronto intervento hanno spento l’incendio evitando danni sicuramente maggiori. Il segretario ha anche sottolineato come da un evento certamente negativo come l’incendio di domenica scorsa, si debba cercare di vedere i lati positivi, le persone che senza nessun obbligo sono intervenute, l’unità della comunità dai singoli cittadini all’amministrazione, ma il gesto più significativo rimane l’invito della Confraternita della Santissima Trinità ‘Rossi’, perché non siamo Confratelli dei ‘Bianchi’ e Confratelli dei ‘Rossi’ ma siamo tutti Confratelli in Cristo, e l’evento di oggi, il ‘prestito’ dell’Oratorio e la celebrazione la Santa Messa è un bell’esempio di Fraternità ed un evento storico mai verificato nei seicento anni di storia delle due Confraternite".