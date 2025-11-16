Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 16 novembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 16 NOVEMBRE

SANREMO



8.30. (ANNULLATA) HB Run Sanremo (4ª edizione): urban trail di beneficenza di 9 km e 21 km con ricavato devoluto per acquisto materiale sanitario (15/25 euro). Partenza da piazza Borea d’Olmo (iscrizioni a questo link)



9.00. (RINVIATA PER MALTEMPO) ‘Camminate Lions. Se ti muovi, il diabete si ferma’: iniziativa organizzata dai Lions Sanremo Host, Arma e Taggia e Sanremo Matutia con passeggiata sulla pista ciclabile e Screening del diabete (controllo della glicemia) presso i gazebi Lions alla partenza e all’arrivo. Partenza (dalle ore 9 alle 11 in vari gruppi) in via Matteotti (davanti al cinema Centrale) e l’arrivo ad Arma di Taggia (in piazzale Chierotti)

10.00-13.00. ‘Sanremo Arte Expo 2025’: ultimo giorno dell’International arte expo con la partecipazione di 400 artisti. Madrina della manifestazione Ornella Muti. Roof del Teatro Ariston, Via Giacomo Matteotti 212, ingresso libero (i dettagli a questo link)

10.00. 4º Torneo Regionale di burraco ‘Riviera dei Fiori’ organizzato dalla ASD Bridge Club Sanremo. Sale del Casinò, Corso degli Inglesi 18, info e prenotazioni 329 4330402 (più info)



10.30. (RINVIATA AL 30 NOVEMBRE) Commemorazione delle vittime dell’eccidio nazifascista di San Romolo, avvenuto il 15/11/ 1944 durante uno dei rastrellamenti più drammatici che la nostra città dovette subire con celebrazione della Messa nella chiesa di San Romolo. Vento a cura della Sezione ANPI ‘G. Cristiano Pesavento’

10.55. Autunno in Regata: segnale d’avviso del 42° Campionato Invernale West Liguria. Specchio acqueo antistante la città (più info)

15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

15.30. ‘No all’abbandono e al maltrattamento degli Animali’: manifestazione pubblica organizzata da ‘Sanremo e Provincia per gli Animali’ con la partecipazione di Paolo De Sanctis, volto noto a livello nazionale per le sue battaglie contro gli abusi sugli animali e per il rispetto dei loro diritti. Piazza Colombo



16.00-19.00. Mostra audiovisiva dal titolo ‘Alfredo e Libereso, amici per natura. Intrecci di vita’ con omaggio a due importanti personalità del nostro Ponente, il fotografo e storico locale Alfredo Moreschi e Libereso Gugliemi, botanico (il famoso ’giardiniere di Calvino’). Ingresso laterale del teatro Ariston (aperta da mercoledì a domenica fino al 14 dicembre)



21.00. Per la ‘Domenica Letteraria’, Marco Aime presenta ‘Di pietre, di sabbia, di erba, di carta’ (Bollati Boringhieri). Villa Luca in frazione Coldirodi, ingresso libero

20.00. Seconda selezione del concorso canoro ‘Cantainverno 25’. Presentano Alex Penna e Salvatore Stella in rappresentanza del Festival Story e Sanremo Clonati. ‘Il Porto Vecchio’ trattoria e pizzeria in via Nino Bixio 55



21.00. Concerto dedicato a Silvano Pizzorno con Freddy Colt, nipote di Pizzorno, Marisa Fagnani, partner artistica di Silvano, Kino Rossini, il fisarmonicista Gianni Martini, il violinista Davide Laura, il chitarrista Mauro Crespi, il cantante Massimo Rebaudo ‘Berben’, il flautista Marco Moro, il contrabbassista Mauro Parrinello, il chitarrista ‘manouche’ Fofo Bruccoleri, Nicola Lanteri con la figlia Irma. Piccolo Teatro della Federazione Operaia Sanremese, via Corradi 47



21.00. Per la Stagione teatrale 2025/’26, Stefano Fresi in Dioggene scritto da Giacomo Battiato per la regia di Giacomo Battiato. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA



10.30-18.30. Mostra personale di Carlo Senesi, regista e amico de 'Il Teatro dell'Albero' e del Comune di San Lorenzo al Mare, dal titolo 'Incastri Alienanti' (h 10.30/12-16/10.30). Civica Galleria d'Arte Rondò, Piazza De Amicis, fino al 20 novembre



15.00-18.00. Nuova tappa del progetto Biodanza Itinerante: pomeriggio aperto a tutti, dedicato al benessere, alla relazione e alla danza della vita. Società Operaia di Mutuo Soccorso, in via Santa Lucia 14 (dettagli e prenotazioni a questo link)

16.00. Per ‘Avventura tra le pagine’, ‘Esplorando i mari’: viaggio alla scoperta delle professioni del mare: marinai, sommozzatori, biologi, palombari, esploratori + laboratorio creativo. Attività rivolta a bambine e bambini dai 6 ai 12 anni (9 euro). Museo Navale e Planetario di Imperia, Calata Anselmi (iscrizioni a questo link)

17.15. ‘Il lago di Angela’: monologo teatrale sulle sliding doors, di e con Renato Donati. Teatro dell’Attrito, info e prenotazioni 329 4955513



VENTIMIGLIA



9.30. ‘L’ulivo Millenario’: escursione da Carnoles a Roquebrune accompagnati dalla guida GAE Maria Giovanna (10 euro). Ritrovo alla Stazione Ferroviaria di Ventimiglia (più info)



10.30-13.00. Open day ai ‘Barestrei de Ventemiglia’ sul campo in via Peglia con possibilità di provare il tiro con la balestra. Info 349 8412920

21.00. Commedia dialettale in due atti ‘A cena da leva – nu l’è covid’ a cura della Cumpagnia du Teatru Ventemigliusu. Teatro comunale, ingresso libero



BORDIGHERA



10.30. ‘141 anni dopo’, un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti dall'artista nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (7 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



OSPEDALETTI



16.00. (ANNULLATO) K1/Muay Thai/Boxe/MMA: evento dedicato agli sport da combattimento organizzato dalla WBFC (World Boxing Fighters Corporation). Palazzetto dello Sport di via Isnart



17.30. (ANNULLATO) Fulvio Rombo presenta ‘Oniride – Un’altra indagine per Genio e Nino’. Dialoga con l’autore Annalisa Marrone. La Piccola (ex scalo merci), ingresso gratuito

TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)



15.15. Per la rassegna ‘Angelo lo Faro’ (3ª edizione), commedia messa in scena dagli attori della compagnia stabile Città di Sanremo dal titolo ‘I cum...prumexi spusi’. Teatro parrocchiale di Arma (di fianco alla Chiesa), ingresso a offerta libera

ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianali. Piazza del paese (ogni terza domenica del mese)

PIEVE DI TECO

15.00. ‘Salvini Unplugged’: giornata musicale in versione acustica all’insegna della canzone d’autore con gli artisti proposti da Imperia Musicale: Chiara Ragnini, Stona e Francesca Pilade. Teatro Salvini, ingresso libero (più info)



16.00. Inaugurazione in piazza San Martino in frazione Moano di una panchina rossa contro la Violenza sulle donne. Evento a cura della Pro Moano e dello Zonta Club di Imperia



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



10.00-18.00. Festa della Castagna 2025: festa conviviale con la partecipazione dei comuni dell'Haut-Pays: Valdeblore, Roure, Isola Village e St-Etienne de Tinée. Centro città (il programma)



MONACO



11.00-23.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre



15.00. ‘Aida’: melodramma in quattro atti di Giuseppe Verdi con ‘Choir of the Opéra de Monte-Carlo’ con Antonio Di Matteo, Marie-Nicole Lemieux, Anna Pirozzi, Arsen Soghomonyan, Erwin Schrott, Artur Rucinski, Galia Bakalov, Vincenzo di Nocera. Regia di Davide Livermore. Grimaldi Forum, Av. Princesse Grâce 10 (più info)



18.30. ‘The Look of the Year’: modelle e modelli da oltre 20 Paesi, selezionati nei rispettivi contest nazionali, si contendono il titolo più ambito nel mondo del modeling emergente. Meridien Beach Plaza di Montecarlo (più info)





