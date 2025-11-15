 / Sport

Sport | 15 novembre 2025, 16:31

Sanremo, annullata la 4ª edizione dell’HBrun Urban Trail per l’allerta meteo arancione

Rimandata la corsa solidale da 9 km prevista per domani mattina

Foto d'archivio

Foto d'archivio

L’ondata di maltempo che sta colpendo la Liguria nelle ultime ore ha portato all’annullamento ufficiale dell’HBrun Urban Trail, la manifestazione sportiva non competitiva che avrebbe dovuto svolgersi domani mattina nel cuore di Sanremo. La decisione è arrivata dopo l’aggiornamento dell’allerta meteo arancione diramato da Arpal e Protezione Civile, una condizione che non consente il regolare e soprattutto sicuro svolgimento dell’evento.

La 4ª edizione dell’HBrun Urban Trail avrebbe portato centinaia di appassionati a correre (o camminare) lungo un percorso di 9 km con 500 metri di dislivello positivo, pensato per unire sport, prevenzione cardiovascolare, scoperta del territorio e solidarietà. 

Gli organizzatori, che nelle ultime ore avevano già raccolto numerose adesioni e preparato le iscrizioni in piazza, hanno scelto di fermarsi: troppo elevato il rischio legato ai possibili forti temporali e alla criticità idrogeologica attesa sul territorio.

Andrea Musacchio

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium