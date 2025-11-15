Sanremo, annullata la 4ª edizione dell’HBrun Urban Trail per l’allerta meteo arancione

L’ondata di maltempo che sta colpendo la Liguria nelle ultime ore ha portato all’annullamento ufficiale dell’HBrun Urban Trail, la manifestazione sportiva non competitiva che avrebbe dovuto svolgersi domani mattina nel cuore di Sanremo. La decisione è arrivata dopo l’aggiornamento dell’allerta meteo arancione diramato da Arpal e Protezione Civile, una condizione che non consente il regolare e soprattutto sicuro svolgimento dell’evento.

La 4ª edizione dell’HBrun Urban Trail avrebbe portato centinaia di appassionati a correre (o camminare) lungo un percorso di 9 km con 500 metri di dislivello positivo, pensato per unire sport, prevenzione cardiovascolare, scoperta del territorio e solidarietà.

Gli organizzatori, che nelle ultime ore avevano già raccolto numerose adesioni e preparato le iscrizioni in piazza, hanno scelto di fermarsi: troppo elevato il rischio legato ai possibili forti temporali e alla criticità idrogeologica attesa sul territorio.