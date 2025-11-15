Pallacanestro, vittoria di carattere a Cairo Montenotte per il Sea-Olimpia U17: il gruppo unito convince

Vincono e convincono gli U17 Sea basket a Cairo Montenotte. La squadra nata dall' unione degli atleti delle due società Sea basket e Olimpia Taggia/Sanremo ritorna al successo contro i pari età della Val Bormida. Prestazione di carattere da parte di tutti i ragazzi che ha compensato la notevole inferiorità fisica. La squadra, sapientemente guidata da Mattia "Campa" Campanale ha saputo esprimere il proprio gioco in una partita sofferta e grintosa. Una menzione particolare va fatta alle due società per l'illuminata intuizione di unire i due gruppi di atleti facendo nascere un solo gruppo compatto di amici.



Tabellino: Carissimi 19, Guerrino, Martinez 2, Scaramuzzino, Massa 4, Campanale 16, Gervasoni 9, Frontero 12, Dinstuhler 9, Moloddy 4, Perotti. Allenatore Mauro Bonino, Assistente Francesco Vitale

