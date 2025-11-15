Vincono e convincono gli U17 Sea basket a Cairo Montenotte. La squadra nata dall' unione degli atleti delle due società Sea basket e Olimpia Taggia/Sanremo ritorna al successo contro i pari età della Val Bormida. Prestazione di carattere da parte di tutti i ragazzi che ha compensato la notevole inferiorità fisica. La squadra, sapientemente guidata da Mattia "Campa" Campanale ha saputo esprimere il proprio gioco in una partita sofferta e grintosa. Una menzione particolare va fatta alle due società per l'illuminata intuizione di unire i due gruppi di atleti facendo nascere un solo gruppo compatto di amici.
Tabellino: Carissimi 19, Guerrino, Martinez 2, Scaramuzzino, Massa 4, Campanale 16, Gervasoni 9, Frontero 12, Dinstuhler 9, Moloddy 4, Perotti. Allenatore Mauro Bonino, Assistente Francesco Vitale
In Breve
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Sport | 15 novembre 2025, 18:13
Pallacanestro, vittoria di carattere a Cairo Montenotte per il Sea-Olimpia U17: il gruppo unito convince
Successo contro Val Bormida per la squadra nata dall’unione tra Sea Basket e Olimpia Taggia/Sanremo. Campanale guida i ragazzi in una gara sofferta e grintos
Vincono e convincono gli U17 Sea basket a Cairo Montenotte. La squadra nata dall' unione degli atleti delle due società Sea basket e Olimpia Taggia/Sanremo ritorna al successo contro i pari età della Val Bormida. Prestazione di carattere da parte di tutti i ragazzi che ha compensato la notevole inferiorità fisica. La squadra, sapientemente guidata da Mattia "Campa" Campanale ha saputo esprimere il proprio gioco in una partita sofferta e grintosa. Una menzione particolare va fatta alle due società per l'illuminata intuizione di unire i due gruppi di atleti facendo nascere un solo gruppo compatto di amici.