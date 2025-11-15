Calcio dilettantistico. UFFICIALE, il Comitato Ligure ha confermato l'elenco delle gare rinviate dall'Eccellenza alla Prima Categoria

Il Comitato Ligure ha reso noto l'elenco delle partite ufficialmente rinviate per i campionati dall'Eccellenza alla Prima Categoria, oltre ai campionati giovanili regionali.
Di seguito gli incontri che non si disputeranno nella giornata di domani.
ECCELLENZA
Golfoparadisoprorecco - Voltrese
Pietra Ligure - Arenzano
San Francesco Loano - Sporting Taggia
PROMOZIONE A
Albissole - Masone
Finale - Bragno
Legino - Sampierdarenese
Pontelungo - Little Club
Serra Riccò - Baia Alassio Auxilium
PROMOZIONE B
Caperanse - San Desiderio
Levanto - Follo
Sammargheritese - Canaletto
Santerenzina - Magra Azzurri
Vallescrivia - Calvarese
PRIMA CATEGORIA A
Ospedaletti - Ventimiglia
Virtus Sanremese - Quiliano & Valleggia
PRIMA CATEGORIA B
Veloce - Rossiglionese
PRIMA CATEGORIA D
Bolanese - Iron Fox Amegliese
FC Lavagna - Lerici
UNDER 17 REGIONALI
Celle Varazze - Ventimiglia
Vado - Albissole
Arci Pianazze - Tarros Sarzanese
Sammargheritese - PSM Rapallo
Santerenzina - Don Bosco Spezia
UNDER 16
Ospedaletti - Ceriale
Pietra Ligure - Vado
Tarros Sarzanese - Lavagnese
UNDER 15
Ceriale - Praese