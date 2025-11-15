Sanremo, il CAI porta al Teatro Ariston il documentario “Tra natura e quota” con protagonista Giovanni Storti

Il Club Alpino Italiano – sezione di Sanremo invita soci e appassionati alla serata speciale in programma giovedì 20 novembre alle 20.30 al Teatro Ariston, dove verrà proiettato per la prima volta in città il film documentario “Tra natura e quota”, opera dedicata alle peculiarità e alle criticità ambientali delle Alpi Apuane.

Il progetto, patrocinato dal CAI, ha come protagonista Giovanni Storti, amatissimo volto del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo ma soprattutto grande appassionato di natura e montagna. Nel documentario, Storti accompagna lo spettatore in un viaggio tra bellezza paesaggistica e fragilità ambientali, unendo divulgazione, sensibilità ecologica e ironia.

Per l’occasione, i soci CAI in regola con il tesseramento potranno usufruire di uno sconto di due euro sul prezzo del biglietto, semplicemente esibendo la tessera all’ingresso.

Il sodalizio ricorda inoltre che sono aperte le adesioni al tradizionale pranzo sociale, in programma domenica 23 novembre alle 12.45 presso la Fontana dell’Olmo di Agaggio. La partecipazione va comunicata al più presto per motivi organizzativi.

Una settimana, dunque, all’insegna della condivisione e dell’amore per l’ambiente, tra cinema, territorio e momenti di comunità.