Grafiche Amadeo atteso a Chiavari: sfida da non sottovalutare per i gialloneri del Riviera Volley Sanremo

Appuntamento alle ore 19 di domenica presso il centro Benedetto Acquarone di via San Pio X di Chiavari per il Grafiche Amadeo ospite, nella gara valida per la quarta giornata del campionato maschile di serie C di pallavolo, del Villaggio Volley.

Una sfida che si preannuncia agevole, ma solo sulla carta per i gialloneri di Rocco Dichio che dovranno vedersela con la squadra che staziona attualmente all’ultimo posto della classifica (tre gare, tre sconfitte e neppure un set vinto). Ma sono proprio queste prerogative a preoccupare il trainer del sodalizio sanremese al punto da richiamare più volte i propri atleti, in settimana, nel corso degli allenamenti, alla massima concentrazione. Gazzera e compagni sono reduci dalla loro prima affermazione stagionale centrata domenica scorsa a villa Citera contro il Colombo Infissi Molinari. L’auspicio dei dirigenti gialloneri e dei numerosi affezionati è che il Grafiche Amadeo riesca a far seguire a quella prima affermazione un’altra convincente prestazione.

L’esito positivo dell’insidioso quanto stimolante confronto lo richiede soprattutto il calendario che preannuncia per i gialloneri, la prossima settimana (23 novembre) l’importante match col Colombo Psa Italy, formazione che staziona attualmente al primo posto della classifica, a punteggio pieno, in coabitazione con Pallavolo Liguria e Sabazia Ecosavona.

GIOVANILI

E’ iniziata male la stagione per l’Under 19 del Riviera Volley. La squadra targata Servisco Sanremo, affidata a Gabriele Artuso e Alberto Ausenda, ha patito oltre misura l’assenza di alcuni titolari cedendo mercoledì sera in casa per 3 a 0 all’Anselmo Carcare. Prossimo appuntamento per l’Under 19 giallonera è in programma martedì 25 sul campo del VT Finale.

Tornerà in campo questa sera intanto l’Under 17, Reduce dal successo centrato al debutto in casa (3-1) ai danni del Bordivolley, la squadra guidata da Alberto Ausenda, targata Oliflor Sanremo, sarà impegnata alle 18, al PalaItis di via Santa Lucia contro l’Imperia Volley

FEMMINILE

E’ stata posticipata a venerdì 21, alle ore 20, ad Andora, contro il Gabbiano, il debutto stagionale della squadra femminile del Riviera Volley. Le ragazze di Nando Guadagnoli (la squadra si presenta al via sotto il nome di Pesce Innamorato Sanremo) avrebbe dovuto debuttare questa sera sui campi allestiti presso il Mercato dei Fiori di via Quinto Mansuino, contro le savonesi del Volley Milf&Gin, ma causa lavori che interessano la struttura, la gara è stata posticipata.

