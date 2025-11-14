Tennistavolo. Giovani talenti del GSTT Bordighera brillano al secondo stage regionale

Si é svolto a Toirano il secondo stage regionale giovanile di tennistavolo, organizzato dalla Generazione Italiana Tennistavolo, Comitato Regionale Liguria, sotto la guida del direttore tecnico regionale Gabriele Ascione, coadiuvato dai tecnici delle diverse associazioni sportive coinvolte.

L’importante raduno, che ha visto una trentina di bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni provenienti da tutta la Regione impegnati per l’intera giornata prima in intense prove di abilità motoria, poi in esercizi tecnici al tavolo.

Il GSTT Bordighera 1948 era presente con una nutrita e qualificata rappresentanza di giovani atleti, Mattia Conte, Lorenzo Forte, Matteo Raimondo e Gabriele Rizzo, i quali, accompagnati dal tecnico Stefano Raimondo, si sono messi in luce per impegno e qualità, passando una bella giornata di sport e amicizia.

“Siamo orgogliosi che quattro dei nostri bambini siano stati convocati anche al secondo stage regionale, il che significa che lo staff ligure ha apprezzato le loro potenzialità in occasione del primo raduno organizzato nella nostra città una ventina di giorni fa. – commenta Stefano Raimondo, Presidente e Tecnico del GSTT – Dopo troppi anni di inattività stiamo tornando protagonisti del tennistavolo ligure giovanile, sia a livello di atleti che di organizzazione visto che a gennaio abbiamo in programma proprio a Bordighera la seconda prova del circuito Golden Giovanile Regionale, gara che vedrà impegnati tutti i migliori atleti liguri per conquistarsi un posto ai Campionati Regionali e poi ai Campionati Italiani Giovanili.”

Il programma di attività della FITET proseguirà, oltreché con tornei giovanili, con altri stage regionali che, oltreché cementare i rapporti di amicizia fra i ragazzi liguri, attraverso una selezione sempre maggiore porteranno alla composizione della futura rappresentativa regionale, che dovrà tenere alti i colori liguri in gare nazionali come la Coppa delle Regioni, o internazionali come il Trofeo Transalpino.

“Sono molto soddisfatto del lavoro del Comitato Regionale, e ancor di più della crescita del nostro settore giovanile, che coordino con l’ausilio di ottimi tecnici e atleti come Lorenzo Cortese, Lorenzo Gino, Claudio Pinto e Chiara Donetti. Mi auguro che i nostri soci, come quelli delle altre società, riescano finalmente a capire il valore dei settori giovanile del loro coinvolgimento e integrazione all’interno dei club. Una società sportiva senza cura dei giovani é destinata a scomparire, oltre che essere poco vivace e monotona; allenarsi con i bambini comporta sicuramente dei sacrifici, ma li restituisce in modo esponenziale in termini di soddisfazioni e gratificazioni.” Spiega ancora Raimondo, che da quando é presidente sta investendo molto tempo ed energie sulla crescita del GSTT e soprattutto del settore giovanile. “Se uno degli obiettivi della stagione a livello regionale é sicuramente il Ping Pong Kids – fase regionale a giugno, fase nazionale a settembre -, voglio ricordare la nostra ultima vittoria regionale una decina di anni fa con Michel giudice, proprio in una edizione che vedeva la presenza di due giovani di altissimo livello come il genovese Andrea Puppo e lo spezzino Giacomo Palomba, molto più forti di noi a tennistavolo, ma che Michel aveva superato grazie alle abilità atletiche.”

La scuola di tennistavolo del GSTT é operativa presso il Mercato Coperto di Bordighera, per informazioni Stefano Raimondo 3490094219.