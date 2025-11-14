Serie A di Petanque: al via i campionati nazionali, quattro squadre rappresentano la provincia di Imperia

Prenderanno il via questo fine settimana i campionati nazionali di Serie A maschile e femminile di petanque, che vedranno ai nastri di partenza quattro formazioni a rappresentare la provincia di Imperia. Una nuova stagione ricca di attese, con squadre rinnovate e l’entusiasmo di sempre. Il campionato maschile scatterà domani e vedrà la partecipazione di sette società provenienti da Liguria e Piemonte. Per la provincia di Imperia scenderanno in campo la storica Biancheri-Muller di Bordighera e la neopromossa S. Bartolomeo.

La formazione bordigotta, allenata da Claudio Mulattero, si presenta ai blocchi di partenza con una rosa solida e ben strutturata. Per la categoria A schiererà cinque elementi di assoluto livello: Emanuele Goffredo, Gianluca Basso, Marco Fasciola, Simone Bacigaluppi e Riccardo Capaccioni.

In categoria B troveranno spazio Roberto Andreutti, Mauro Carassale, Gianni Vigliarolo, Valentino Debar e Franco Murduano, mentre in categoria C saranno impegnati Marco Cricca e Silvio Tonetto. Con sette squadre in competizione, ogni formazione osserverà un turno di riposo. In questa giornata inaugurale sarà proprio la Biancheri-Muller a fermarsi, per poi debuttare ufficialmente sabato 22 novembre ospitando la Costigliolese.

Domenica prenderà invece il via il campionato femminile, che anche quest’anno conterà otto società in rappresentanza di Liguria e Piemonte. Due le squadre imperiesi iscritte: la confermata G.S. Petanque Ventimiglia e la neopromossa San Bartolomeo. La formazione ventimigliese, guidata da Michele Zuppardo, mantiene l’ossatura che lo scorso anno le ha permesso di raggiungere le semifinali, inserendo però due importanti novità. In categoria A scenderanno in campo Simona Bagalà, Rosina Greco e Roberta Peirano, alle quali si aggiunge Monica Ocelli, nuovo innesto perfettamente integrato nel gruppo. In categoria B giocheranno Liliana Greco, Dania De Luca e Floriana Anselmi, con l’inserimento della nuova arrivata Giuseppina Vaccari. Le due new entry sostituiscono Elvira Grillo e Simona Claps.

Il G.S. Petanque Ventimiglia esordirà in casa, sui campi di via Peglia, domenica 16 novembre alle 14:30 contro la formazione piemontese del G.S. Passatore.