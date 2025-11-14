Lunedì prossimo rinasce la 'Pista Mandracci': a Taggia torna lo storico circuito di go-kart con restyling e nuovo ristorante

Lunedì prossimo alle ore 9.30, in località Regione Colli ad Arma di Taggia, è fissato un importante appuntamento: la presentazione ufficiale della rinata pista di go-kart, la 'Pista Mandracci', storicamente nota anche come 'Pista degli Oleandri', insieme al nuovo ristorante affacciato sul circuito, la La Pista Le Grill. La nuova proprietà illustrerà la visione del progetto, le nuove funzionalità del tracciato e le prospettive di sviluppo per il territorio, seguite da visita degli spazi e presentazione della proposta gastronomica che valorizza prodotti locali e stagionalità.

L'evento di lunedì mattina è a porte chiuse ed è riservato esclusivamente alla presentazione ai media.

La pista, dedicata al pilota tabiese Guido Mandracci, venne inaugurata nel 1993 ad Arma di Taggia. Negli anni d’oro la struttura attirava non solo appassionati della zona, ma anche piloti di fama internazionale; per citare due nomi, al tracciato sono stati accostati anche il grande Michael Schumacher e il pluricampione di moto Max Biaggi. Nel 2017 la pista chiuse i battenti, decretando la fine dell’attività per qualche tempo. Nel 2020, il Comune di Taggia ha valutato quattro proposte per la riqualificazione dell’impianto. Nel novembre 2021 l’impianto venne affidato per 15 anni alla società locale HD Motorsport, che vinse il bando comunale con un’offerta che prevedeva un canone annuale notevolmente incrementato.

Nel marzo 2023 partirono ufficialmente i lavori di rifacimento della pista, dopo circa sei anni di inattività. Il progetto puntava non solo al tracciato, ma anche alle strutture e alla sostenibilità ambientale. A giugno 2025 si annunciava che i lavori erano alle “battute finali”, con conclusione prevista per metà giugno e forte attesa per l’inaugurazione. E ora arriva questo evento di presentazione il 17 novembre, che dà ufficialmente il via a un nuovo capitolo per la pista e per il territorio.

Il tracciato è più moderno e tecnologico, pur mantenendo la tradizione sportiva legata al nome Mandracci. La struttura si presenta con nuove funzionalità, spazi rinnovati e un’offerta di accoglienza ulteriormente valorizzata dal ristorante La Pista Le Grill, che punta sui prodotti del territorio e sulla stagionalità. Per la zona di Arma di Taggia e la Valle Argentina, la riapertura rappresenta una nuova opportunità di attrazione turistica, di intrattenimento sportivo e di valorizzazione del territorio. Questo progetto non è solo la riapertura di un impianto sportivo: è la restituzione a un territorio di un’esperienza qualificata, legata al mondo dei motori, che negli anni ha dato visibilità e richiamo anche oltre la provincia. Il rilancio della pista può contribuire a dinamizzare l’offerta turistica, offrendo una dimensione sportiva di qualità e momenti di aggregazione per appassionati e famiglie.