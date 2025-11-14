Coppa Liguria, l’Ospedaletti esce a testa altissima: super prestazione dei giovani orange, ma passa la Virtus Sanremese

Virtus Sanremese - Ospedaletti 1-3

Marcatori: 1’ e 3’ Turrini, 30’ Lazri, 65’ Brizio (r)

Ospedaletti: 1 Bazzoli (80’ 12 Gallo), 2 Bacciarelli, 3 Lanteri, 4 Sartori (70’ 16 Coppola), 5 Pallanca, 6 Rosso, 7 Turrini (50’ 14 Alemanno), 8 Barbagallo, 9 El Kamli M., 10 Salmaso (80’ 15 Magnani), 11 Lazri. A disposizione: 13 Zandona. Allenatore: Fabio Luccisano.

Virtus Sanremese: 1 Barbera, 2 Oddo (67’ 16 Islahi), 3 Alasia, 4 Campagnani, 5 Negro, 6 Fontana, 7 Martelli, 8 Scalabrin, 9 Burdisso (50’ 20 Brizio G.), 10 Ventre (46’ 18 Schillaci), 11 Corte (46’ 19 Alvarez). A disposizione: 12 Brizio M., 13 Covatta, 14 Castaldo, 15 Crudo, 17 Puglisi. Allenatore: Marco Prunecchi.

Arbitro: Tommaso Miraglia (Imperia)

Ammoniti: Rosso

SANREMO - Si ferma agli ottavi di finale il percorso dell’Ospedaletti in Coppa Liguria di Prima Categoria, ma la squadra orange lascia la competizione con una delle prestazioni più brillanti della stagione. Sul campo della Virtus Sanremese, solida realtà del ponente e tra le formazioni più attrezzate del torneo, i ragazzi di mister Fabio Luccisano sfoderano una prova coraggiosa, intensa e ricca di qualità, ribaltando completamente l’inerzia del confronto dopo il 3-0 incassato all’andata al “Ciccio Ozenda”.

Per la gara di ritorno Luccisano sceglie la linea verde, affidandosi a diversi elementi della formazione Juniores. Una decisione che si rivela subito vincente: dopo appena una manciata di secondi è infatti Turrini, classe 2008, a sbloccare il punteggio. L’esterno orange si ritrova davanti al portiere avversario e lo supera con freddezza, firmando un fulmineo 0-1 che riapre immediatamente i giochi. Nemmeno il tempo di riorganizzarsi che la Virtus Sanremese viene colpita ancora. Al 2’ Lazri scappa via sulla destra e serve nuovamente Turrini, che questa volta sceglie la potenza e insacca sotto l’incrocio: è 0-2, Ospedaletti in pieno controllo e pubblico di casa ammutolito. La Virtus prova a reagire con una serie di traversoni e iniziative laterali, ma il portiere orange Bazzoli gestisce con sicurezza ogni pallone, neutralizzando senza affanno le offensive biancazzurre.

Al 30’ arriva il momento che riporta definitivamente in parità il doppio confronto. Su un calcio d’angolo battuto dalla Virtus, Bazzoli respinge con i pugni e la palla finisce a Lazri, classe 2007, che sfrutta una leggerezza difensiva dei padroni di casa. Il giovane orange parte in velocità, percorre metà campo e batte in uscita Brizio: 0-3, identico risultato della gara dell’Ozenda e qualificazione che torna in bilico. La Virtus, scossa, prova a riprendere il controllo del gioco ma senza creare reali pericoli. L’Ospedaletti chiude la prima frazione in totale autorità, mostrando una maturità sorprendente nonostante la giovanissima età del gruppo schierato.

Nel secondo tempo la Virtus Sanremese inserisce forze fresche e maggiore fisicità, aumentando la pressione offensiva. L’Ospedaletti però tiene bene il campo e, anzi, sfiora il poker con Alemanno, che dopo una grande accelerazione si vede respingere il tentativo da Brizio. Al 65’ arriva però l’episodio che indirizza la qualificazione: Alvarez cade in area e il direttore di gara indica il dischetto. A incaricarsi della battuta non è un giocatore di movimento, ma proprio il portiere Brizio, che realizza l’1-3 e riporta avanti la Virtus nel computo complessivo.

L’Ospedaletti non ci sta e torna ad attaccare con determinazione. L’occasione più ghiotta capita sui piedi di Magnani, servito da un’ottima iniziativa di Alemanno, ma il suo tiro termina addosso al portiere avversario. Nel convulso finale viene anche annullata una rete a El Kamli per un fuorigioco molto dubbio, prima che lo stesso giocatore sfiori nuovamente il gol dopo un’altra combinazione con Alemanno. Dopo cinque minuti di recupero, il triplice fischio sancisce la fine del match e del cammino orange in Coppa Liguria.

Nonostante l’uscita dalla competizione, l’Ospedaletti può sorridere. La squadra ha mostrato personalità, qualità tecniche notevoli e una mentalità da grande squadra, riuscendo a mettere sotto una delle formazioni più quotate della categoria. I giovani protagonisti, dal 2007 al 2008, hanno confermato il valore del vivaio orange, offrendo una prestazione che lascia ben sperare per il futuro. L’avventura in Coppa termina, ma lo fa nel migliore dei modi: con coraggio, spirito di squadra e una prova che rimarrà a lungo nella memoria dei tifosi.