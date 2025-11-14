Calcio. Sanremese, il Museo biancazzurro celebra i suoi protagonisti

Questo pomeriggio, presso il “Museo della Sanremese” situato all’interno dello Stadio Comunale, si terrà un evento speciale destinato a diventare una consuetudine per tutti gli appassionati della squadra biancazzurra. Alle ore 17:30, Oan Djorkaeff riceverà il riconoscimento come miglior giocatore della Sanremese per il mese di ottobre, un premio voluto e assegnato dal direttivo dell’Associazione Culturale Circolo Biancazzurro “Titti Tudini”.

La cerimonia rappresenta il primo appuntamento ufficiale di una lunga serie di iniziative promosse da questa nuova realtà associativa, nata lo scorso anno ma rimasta finora in silenzio. Il Circolo Biancazzurro “Titti Tudini” nasce dall’entusiasmo e dalla passione dei veri tifosi della Sanremese, quelli che vivono la squadra non solo come un insieme di giocatori, ma come un simbolo identitario, una comunità che pulsa attorno ai colori biancazzurri.

La premiazione mensile del miglior giocatore, scelta attraverso una votazione interna al direttivo, vuole essere un gesto concreto per valorizzare l’impegno e il talento degli atleti, ma anche per rafforzare il legame tra squadra e tifoseria. Oan Djorkaeff, protagonista indiscusso del mese di ottobre, riceverà il riconoscimento in un contesto che unisce sport, cultura e memoria, all’interno di uno spazio che custodisce la storia della Sanremese e ne celebra i momenti più significativi.

L’iniziativa, che si ripeterà alla fine di ogni mese, rappresenta solo l’inizio di un percorso più ampio che il Circolo Biancazzurro intende intraprendere. Nei prossimi appuntamenti verranno approfonditi gli obiettivi e le attività dell’associazione, che punta a diventare un punto di riferimento per tutti coloro che hanno a cuore le sorti della Sanremese, non solo sul campo ma anche nella vita sociale e culturale della città.

Il cuore biancazzurro, come recita lo slogan dell’iniziativa, non smette mai di battere. E oggi, con questo primo riconoscimento, inizia a battere ancora più forte.