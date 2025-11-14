 / FACEBOOK

A Molo 8.44 è già Natale: tra luci, regali e nuove ispirazioni di shopping

I negozi dello shopping center di Vado iniziano a colorarsi per le feste natalizie

A Molo 8.44 le luci di Natale si stanno già accendendo e l’atmosfera comincia a scaldarsi. 

Le vetrine si vestono di rosso e oro, le decorazioni illuminano e nell’aria si respira quel profumo di festa che fa venir voglia di concedersi un pomeriggio di shopping e relax.

Tra i negozi di abbigliamento, casalinghi e idee regalo, ogni visita diventa l’occasione perfetta per trovare quel qualcosa di speciale da mettere sotto l’albero — o semplicemente per regalarsi un momento tutto per sé.

Le boutique moda propongono le nuove collezioni invernali: maglioni morbidi, cappotti eleganti, accessori scintillanti e tante proposte perfette per le feste.
Gli store di casalinghi e arredo casa si riempiono di profumi e colori, con idee per rendere ogni ambiente più accogliente durante le serate invernali.

Per chi ama gli animali le novità sono tante. E non mancano i punti vendita dedicati all’igiene della casa e della persona, ideali per un piccolo pensiero utile e di qualità.

"Dai giochi per i più piccoli alle bontà del supermercato per imbandire la tavola delle feste, a Molo 8.44 c’è tutto ciò che serve per vivere la magia del Natale in un unico luogo, tra sorrisi, vetrine scintillanti e il piacere di scegliere con calma - dicono dalla direzione dello shopping center di Vado - Vieni a scoprire l’atmosfera natalizia di Molo 8.44: le luci sono accese, i negozi ti aspettano".

