Volley. NLP Sanremo, debutto promettente per l’Under 14 e vittoria combattuta in Serie D

La NLP Sanremo continua il proprio buon inizio di stagione vedendo scendere in campo per la prima volta in stagione la propria formazione Under 14, Fisiomed NLP e la propria formazione iscritta al campionato di Serie D, Controcorrente NLP. A scendere in campo per prima è stata la Fisiomed NLP impegnata nella prima giornata del campionato Under 14.

La partita, giocatasi al Mercato dei Fiori, ha visto le padrone di casa ospitare la formazione Mazzucchelli, la Fisiomed NLP parte bene, con la giusta grinta e concentrazione, ciò non basta però per aggiudicarsi la vittoria che viene portata a casa dalla formazione ospite.

Sono diversi però i segnali positivi che la squadra ha potuto raccogliere da questo match nonostante la sconfitta, come ad esempio l'importanza che hanno avuto le tante nuove atlete che per la prima volta si sono affacciate al campionato Under 14 e subito hanno dato un grande apporto alla squadra.

Arriva invece una vittoria in Serie D con la Controcorrente NLP che conferma l'ottimo momento della squadra grazie ad una vittoria molto combattuta contro Cogovalle Volley. Vittoria aggudicata dalla formazione matuziana con un risultato finale di 3-2, che va a testimoniare il totale equilibrio del match e la forza e la concentrazione che la formazione matuziana ha dimostrato dall'inizio alla fine della partita.

Nel corso della gara si sono visti altri miglioramenti rispetto alle uscite precedenti e questo è un grande segnale in vista dei prossimi impegni, a partire dalla prossima trasferta contro Imperia.