Autunno impegnativo ma ricco di soddisfazioni per la Ginnastica Riviera dei Fiori nonostante i problemi in palestra

Un autunno complesso quello vissuto dalla Ginnastica Riviera dei Fiori, alle prese con ripetute infiltrazioni d’acqua presso la palestra dedicata alla ginnastica artistica e ritmica all’interno del Polo Sportivo del Mercato dei Fiori. Trattandosi dell’unica struttura altamente attrezzata per lo svolgimento delle attività competitive delle quattro sezioni olimpiche della FederGinnastica, la parziale indisponibilità dei locali ha inevitabilmente causato disagi nella preparazione delle gare in programma in questo periodo dell’anno. Nonostante le difficoltà logistiche, la determinazione, la resilienza e la passione di tecnici e ginnasti hanno permesso alla società di non mancare agli importanti appuntamenti agonistici previsti, ottenendo anche risultati di rilievo.

Ginnastica ritmica: buoni risultati tra Gold e Silver

Per la Ritmica Gold, sabato 12 ottobre a Cantalupa (TO), la ginnasta Sofia Pugachev ha conquistato un ottimo 11° posto nella finale interregionale individuale di Categoria, competendo con le migliori junior di Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia. La gara, che prevedeva la sola classifica assoluta sugli esercizi con cerchio, palla e nastro, ha confermato il talento e la crescita tecnica di Sofia. Domenica 20 ottobre, a Candelo (Biella), è stata la volta di Marie Panizzi, impegnata nel Campionato Interregionale di Specialità Gold. Nonostante punteggi inferiori alle aspettative, Marie ha mostrato evidenti progressi nei suoi esercizi con palla e clavette, segno di un percorso di crescita costante. A rappresentare la società in questi due appuntamenti sono state le tecniche federali Lorenza Frascarelli, neo diplomata FGI, e Daniela Breggion, tecnico federale di lunga esperienza. Oltre alle due “superjuniores” del livello Gold, il vivaio Silver continua a crescere. Ben 11 ginnaste hanno preso parte alle competizioni Silver LD ed LE, tappe fondamentali verso il livello Gold. Domenica 2 novembre, a Carasco, nel Campionato Regionale individuale LE, Laura Garibaldi ha conquistato un brillante argento nella classifica assoluta junior 2, seguita dalla compagna Alice Iaria, 6ª assoluta e bronzo alla palla. Nella categoria junior 1, Alessia Cirone ha sfiorato il podio con un 4° posto assoluto e oro alla palla. Sabato 1 novembre, sempre a Carasco, le allieve impegnate nel livello LD hanno ottenuto piazzamenti di metà classifica ma hanno mostrato ottimi segnali di crescita. Le ginnaste in gara: Gioia Janko, Giorgia Condurso, Letizia Fonte, Beatrice Solonari, Anna Lo Re, Beatrice Di Bernardo, Aurora Bonino e Noemi Romeo. A guidarle, lo staff tecnico composto da Monia Stabile, Ilaria Cavicchia, Vittoria Arieta e Lorenza Frascarelli, soddisfatte del percorso complessivo e pronte a inserire nuove atlete nel gruppo.

Trampolino elastico: esperienza e medaglie internazionali

Sul fronte del Trampolino Elastico, cinque ginnasti della Riviera dei Fiori hanno partecipato alla 2ª International Trieste Trampoline Cup, svoltasi l’1 e 2 novembre in Friuli. La manifestazione, che ha visto la presenza di atleti di alto livello internazionale — molti dei quali protagonisti nelle ultime edizioni di Europei e Mondiali — è stata una preziosa occasione di confronto e crescita per i giovani trampolinisti seguiti dai tecnici Giulia Bellone e Damiano Giunta.

Eccellenti i risultati ottenuti:

- Matilde Sappia: argento nella categoria Junior Elite e 6ª nella classifica generale del torneo

- Giacomo Cioffi: argento nella categoria Allievi 1

- Alice Dosio: 10ª nelle Senior, già avviata anche nel percorso di formazione da tecnico

- Carlo Cecilia: 6° posto nelle Junior

- Roberta Di Michele: 10ª posizione nelle Junior

Uno sguardo al futuro

Gli allagamenti della palestra — che si spera vengano risolti a breve con il completo rifacimento del tetto — non hanno fermato lo spirito della società, che anzi guarda al futuro con entusiasmo. L’acquisto di due nuovi trampolini olimpici, che si aggiungono ai due già presenti, permetterà di ampliare l’attività e accogliere nuovi giovani ginnasti in questa spettacolare disciplina. Determinazione, lavoro di squadra e passione: sono questi gli ingredienti che continuano a contraddistinguere la Ginnastica Riviera dei Fiori, pronta a superare le difficoltà e a puntare ancora più in alto.