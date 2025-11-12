Weekend ricco di emozioni per il Volley Team Arma Taggia: vittorie per Under 18 e Under 16, punto prezioso per la Serie D

Si è chiuso con un bilancio più che positivo il weekend di gare per le squadre del Volley Team Arma Taggia, impegnate su diversi fronti tra venerdì e domenica. Tre giornate di pallavolo intensa, caratterizzate da belle prestazioni, tanto impegno e risultati che confermano la crescita del movimento gialloblù. Venerdì scorso è toccato all’Under 18, impegnata a Pietra Ligure contro il Finalmaremola. Le ragazze guidate da coach Pietro Ravoncoli, con la collaborazione di Lorenzo Gallina, hanno sfoderato una prova autoritaria, imponendosi con un netto 3-0. Una vittoria che vale il primato in classifica, condiviso con il Sabazia, entrambe a punteggio pieno.

Sabato scorso è stata la volta della Serie D – Corradini Home Solution, protagonista al palazzetto di casa contro il Diano Marina. Una sfida combattuta e ricca di emozioni, durata oltre due ore, che si è conclusa al tie-break. “Peccato, perché si è persa una grande occasione” ha commentato coach Luca Ferrari, affiancato in panchina da Pietro Ravoncoli. Nonostante qualche alto e basso, il punto conquistato consente comunque di muovere la classifica e di guardare con fiducia ai prossimi impegni.

A chiudere il weekend, domenica 9 novembre, sono state le ragazze dell’Under 16, impegnate a San Lorenzo. Dopo un inizio travolgente e due set vinti con autorità, le giovani guidate da Lorenzo Gallina, con il supporto tecnico di Ravoncoli, hanno accusato un momento di calo nel terzo parziale. Pronta però la reazione nel quarto set, conquistato con determinazione e che ha sancito il successo finale per 3-1. Anche per loro arriva così la vetta della classifica, con 6 punti in due gare. Un weekend intenso, dunque, per il Volley Team Arma Taggia, che può sorridere grazie alle prestazioni delle sue squadre, segno di un lavoro tecnico e di gruppo che sta portando frutti concreti.