Giudice Sportivo, Serie D. Due turni a Garcia della Sanremese, nel Vado entra in diffida Pisanu

GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
GARE DEL 9/11/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BORLINI FABIO (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)
Per proteste nei confronti del Direttore di gara espresse con eccessiva veemenza.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
MAURIZII EMANUELE (CLUB MILANO S.S.D. A R.L.)
Per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario.
RIGO TOMMASO (CLUB MILANO S.S.D. A R.L.)
Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
GARCIA FABIEN REMI (SANREMESE CALCIO SSD A RL)
Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una manata al volto.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GASTI HABTAMU (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)
TOMA ANDREA (ASTI)
RIZQ KAMAL (CHISOLA CALCIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GRAZIANI THOMAS (CAIRESE)
MARCALETTI EMANUELE (DERTHONA FBC 1908)
SCALZI FILIPPO (DERTHONA FBC 1908)
SILVESTRI IVAN (NOVAROMENTIN SRL)
ANDREIS SIMONE (SANREMESE CALCIO SSD A RL)
PISANU MICHELE (VADO FC 1913)