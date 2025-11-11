Calcio. Ospedaletti, fine settimana positivo per il settore giovanile orange

Il fine settimana calcistico ha regalato emozioni e risultati importanti alle formazioni giovanili dell’Ospedaletti, protagoniste sui campi liguri con prestazioni che confermano la crescita del vivaio arancione. Il bilancio complessivo è di due vittorie e una sconfitta, con la Juniores e l’Under 15 sugli scudi e l’Under 16 costretta a cedere il passo.

La Juniores, guidata da mister Fabio Luccisano, ha conquistato tre punti fondamentali superando l’Arenzano sul terreno amico del “Ciccio Ozenda”. Una vittoria che consente alla squadra di salire a quota 17 punti in classifica, consolidando la propria posizione e confermando il buon momento di forma. La prestazione è stata convincente, con una gestione attenta del match e una prova corale che ha premiato il lavoro settimanale del gruppo.

Ancora più roboante il successo dell’Under 15 allenata da Marco Anzalone, capace di imporsi con un netto poker esterno contro il Pontelungo. I giovani arancioni hanno mostrato grande determinazione e qualità, dominando la gara e portando a casa tre punti che valgono oro. Con questa vittoria, l’Ospedaletti si conferma al secondo posto in classifica, a una sola lunghezza dalla capolista Praese, mantenendo vive le ambizioni di vertice.

Battuta d’arresto invece per l’Under 16 di mister Paolo Sturaro, che ha dovuto arrendersi alla Sanremese in una sfida combattuta. Nonostante l’impegno e la volontà, i ragazzi non sono riusciti a ribaltare il risultato, incassando una sconfitta che servirà da stimolo per ripartire con maggiore determinazione.

Il weekend ha dunque offerto spunti positivi e indicazioni utili per il prosieguo della stagione, con il settore giovanile dell’Ospedaletti che continua a dimostrare vitalità, talento e voglia di crescer

I risultati del settore giovanile orange

Juniores regionale

Ospedaletti - Arenzano 2-1

Marcatori: Di Luca, Pallanca

Ospedaletti: 1 Ruscitti, 2 Zandonà, 3 Santarsiero, 4 Urciuoli, 5 Pallanca, 6 Lanteri, 7 Turrini, 8 Di Luca, 9 Magnani, 10 Lazri, 11 Cascone

A disposizione: 12 Gallo, 13 Giordano, 14 Dos Santos, 15 Bini, 16 Micaroni, 17 Grillo, 18 D’Orazio, 19 Coppola, 20 Pafumi

Allenatore: Fabio Luccisano

Allievi Regionali Under16

Sanremese - Ospedaletti 4-1

Marcatori: Ghiacci

Ospedaletti: 1 Cascione, 2 Ghiacci, 3 Spaggiari, 4 Gjataj, 5 Rodigari, 6 Guardiani, 7 Rinaldi, 8 Berruti, 9 Ligato, 10 Alemanno, 11 Sinnona

A disposizione: 12 Vinciguerra, 13 Morello, 14 Stigliano, 15 Aschero, 16 Borella, 17 Martelli, 18 Perato, 19 Sismondini, 20 Modena

Allenatore: Paolo Sturaro

Giovanissimi Regionali Under15

Pontelungo - Ospedaletti 2-4

Marcatori: Alioui R., Perato, Borella (2)

Ospedaletti: 1 Bertani, 2 Asciutto, 3 Todaro, 4 Abidi, 5 Borella, 6 Martelli, 7 Alioui R., 8 Sismondini, 9 Aschero, 10 Perato, 11 Lanteri

A disposizione: 12 Loffredo, 13 Orlando, 14 Larosa, 15 Ragazzoni, 16 Laabioua, 17 Tagliatini, 18 Alagna, 19 Alioui A., 20 Burluni

Allenatore: Marco Anzalone