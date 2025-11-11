Pasta Fresca Morena protagonista a Olioliva 2025 di Imperia: Bruno "Anche quest'anno una grande soddisfazione

Grande successo per Pasta Fresca Morena alla 25ª edizione di Olioliva 2025, la celebre manifestazione imperiese dedicata all’olio extravergine di oliva e alle eccellenze gastronomiche del territorio ligure. L’azienda, punto di riferimento nel Ponente Ligure con i suoi quattro punti vendita e oltre mezzo secolo di esperienza nella produzione artigianale di pasta fresca, ha conquistato il pubblico con una creazione ideata appositamente per l’evento.

“È stata davvero una grande soddisfazione partecipare anche quest’anno a Olioliva”, racconta Ramon Bruno, titolare di Pasta Fresca Morena. “Abbiamo voluto rendere omaggio alla nostra tradizione e al territorio con un piatto che unisse sapori autentici e raffinatezza.” Per l’occasione, l’azienda ha presentato un raviolo a doppia sfoglia con ripieno di ricotta fresca, paté di olive taggiasche e frammenti di olive, servito con olio al tartufo di Seborga. Un piatto che celebra la fusione tra la costa e l’entroterra ligure, valorizzando ingredienti locali e saperi artigianali.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con CNA Imperia, che ha ospitato Pasta Fresca Morena nel proprio stand. Durante la manifestazione, il pubblico ha potuto assistere alla preparazione del piatto insieme al titolare Ramon Bruno e alla collaboratrice Jessica Sacco, che ha contribuito al successo dell’evento. Il pubblico ha mostrato grande entusiasmo, con numerosi apprezzamenti e riconoscimenti anche da parte delle istituzioni presenti, a conferma della qualità e dell’impegno che da sempre contraddistinguono l’azienda.

“Un ringraziamento speciale va a CNA Imperia per la collaborazione e l’ospitalità”, conclude Bruno. “Esperienze come questa ci spingono a continuare a innovare, mantenendo sempre salde le radici della tradizione ligure.”