Report, Schlein: "Quadro grave, si dimetta intero consiglio del Garante". Meloni: "Lo avete scelto voi"

(Adnkronos) - "Sta emergendo un quadro grave e desolante sulle modalità di gestione dell’Autorità Garante per la Privacy che rende necessario un segnale forte di discontinuità. Io penso che non ci sia alternativa alle dimissioni dell’intero consiglio". Lo dice Elly Schlein.

"Le inchieste giornalistiche di Report hanno rivelato un sistema gestionale opaco, caratterizzato da numerosi conflitti di interesse e da una forte permeabilità alla politica. Senza un azzeramento e una ripartenza sarà impossibile ricostruire la fiducia dei cittadini nell’istituzione che deve tutelarne i diritti e assicurare la necessaria terzietà del collegio, anche rispetto alla politica", conclude la segretaria del Pd.

Sulle dimissioni del Garante per la Privacy "spetta al collegio decidere, come sapete l'azzeramento non è di nostra competenza, è una decisione che spetta a loro", risponde la premier Giorgia Meloni, interpellata mentre raggiunge l'aereo che la porterà a Bari per il comizio dei leader del centrodestra.

"Però una cosa la voglio dire, questo Garante è stato eletto durante il governo giallorosso, in quota Pd e Cinque Stelle. Dire che sia pressato dal governo di centrodestra mi sembra ridicolo", aggiunge, commentando le inchieste di Report sui presunti conflitti di interesse dell'Autorithy, con al centro Agostino Ghiglia, membro dell'organismo eletto in quota Fdi.

"Se Cinque Stelle e Pd non si fidano di chi hanno messo alla guida dell'Autorithy sulla Privacy non se la prendano con me. Forse potevano scegliere meglio", dice. Cambiare la legge per rivedere il sistema di quote dei partiti? "Sulla legge da cambiare possiamo discutere. Se volete rifacciamo la legge ma non l'ho fatta io manco quella", risponde.