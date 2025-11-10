Volley. Primi tre punti stagionali per il Grafiche Amadeo, superato il Colombo Molinari Genova

E’ arrivata, al termine di una gara difficile giocata forse con troppa tensione addosso, la prima affermazione stagionale nel campionato maschile di serie C di pallavolo, del Grafiche Amadeo. La compagine giallonera, guidata da Rocco Dichio s’è imposta domenica sera in casa, a villa Citera, per 3 a 0 (21, 22 e 20 i parziali) sui genovesi del Colombo Infissi Molinari Genova, incasellando i primi tre punti di una stagione il cui avvio è stato contrassegnato da due mal digerite sconfitte.

Una gara non facile quella dei gialloneri: a ogni calo di concentrazione gli ospiti riuscivano a rifarsi sotto, piazzando rimonte importanti. Quella avversaria è una squadra giovane, ma ben organizzata che ha mostrato solidità e centimetri, mettendo spesso in difficoltà la difesa sanremese.

Ottima prova per Lionelli, autore di 17 punti con il 53% in attacco, e per Brofiga, tornato a incidere al servizio con lo spin, decisivo nel secondo set con una serie di break nel finale. La squadra ha chiuso con 70% di positività in ricezione e 53% in attacco, confermando progressi nella gestione del gioco.

A fine gara il tecnico del sodalizio sanremese Rocco Dichio ha così commentato: «È stata una partita più tosta di quanto dica il risultato. Ogni nostro calo è stato subito punito, e questo ci ha insegnato quanto serva restare concentrati fino all’ultimo punto. Siamo cresciuti nella gestione, abbiamo rispettato l’avversario e meritato la vittoria. Al ritorno sarà tutt’altra storia: i genovesi hanno talento e margini importanti.»

Questo l’elenco dei giocatori schierati in campo dal Grafiche Amadeo: Giorgio Baldi, Luca Bonzani, Fabio Brofiga, Matteo Chionna, Massimiliano Faraldi, Mattia Favaloro, Gioele Gazzera, Dennis Leonelli, Valter Saglietto, Stefano Sbarra, Manuel Travella, Nicholas Van Kleef. All.: Rocco Dichio.

Gli altri risultati: Volley Spezia – Villaggio Volley 3-0; Futura Avis Bertoni – VT Finale 2-3; Sant’Antonio – Sabazia Ecosavona 1-3; Dabove Santa Sabina – Colombo Genova 0-3; Admo Volley – Pallavolo Liguria 0-3.

Classifica: Pallavolo Liguria, Colombo Genova e Sabazia Ecosavona 9, Volley Spezia, Admo Volley e Dabove Santa Sabina 6, Futura Avis Bertoni 4, Grafiche Amadeo 3. VT Finale 2, Sant’Antonio, Colombo Infissi Molinari e Villaggio Volley 0.

E’ iniziata col piede giusto l’avventura della formazione Under 15 targata Impresa Zanotto Sanremo nel campionato interprovinciale. I baby gialloneri guidati da Alberto Ausenda si sono aggiudicati con un netto 0-3 (11-25; 11-25; 5-25) il confronto esterno con l’Alassio Toirano agganciando in vetta la stessa formazione savonese che nell’anticipo aveva regolato per 3 a 1 l’Albisola.

«La gioia più grande è quella di aver fatto giocare tutti i ragazzini, anche i 2013 -ha commentato a fine gara il trainer del team sanremese Alberto Ausenda- non posso essere che soddisfatto. Questa prima importante affermazione è servita ai ragazzini per prendere fiducia in sé stessi e contatto con il parquet considerato che per molti si è trattato della prima esperienza in un campionato».

Questi i nomi dei componenti la formazione sanremese: Francesco Baudino, Mattia Cane, Luca Caselli, Giovanni Crisci, Andrea Fedele, Filippo Gonella, Luca Militano, Simone Pirrone, Luigi Polzella, Giovanni Vota e Angelo Vuolo.