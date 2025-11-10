Ventimiglia piglia tutto a Imperia: nove podi su nove per l’Archery Club nell'indoor sui 18 metri (Foto)

Trionfo assoluto dell’Archery Club Ventimiglia alla gara indoor organizzata dagli Arcieri Imperiesi sulla distanza dei 18 metri. Domenica 9 novembre i frontalieri si sono presentati con nove atleti… e sono tornati a casa con altrettanti piazzamenti sul podio, confermando l’eccellente stato di forma della società ventimigliese.

Nel tiro con l’arco olimpico, la giovane Camilla Padova si è imposta nella categoria Juniores Femminile, mentre tra le Ragazze la vittoria è andata a Ludovica Maccario.

Tra i Ragazzi Maschili, primo posto per Carlo Martin, mentre nella categoria Giovanissimi Maschile Ventimiglia ha dominato la classifica con un podio tutto “di casa”:

1° Elia Gallucci,

2° Noè Giubilato,

3° Gabriele Bergamasco,

4° Giorgio Gallucci.

Grazie a questi risultati, Elia, Noè e Gabriele hanno conquistato anche il primo posto nella classifica a squadre.

Nel compound, altre conferme: Giulia Aloi si è aggiudicata il titolo Juniores Femminile con il proprio record personale, mentre Vittoria Bellan ha centrato la vittoria nella categoria Allieve Femminile. Buona prova anche per Mario Campagnolo, quinto nella categoria Master Maschile. Gli atleti sono stati seguiti dall’istruttrice Laura Lorenzi e dall’arciere Michele Foti, entrambi “veramente contenti dei risultati ottenuti”, come hanno commentato al termine della gara. “È una grande soddisfazione vedere i ragazzi crescere e migliorare costantemente – ha dichiarato Lorenzi – il lavoro di squadra e la passione stanno portando i loro frutti”.

Dopo il trionfo imperiese, l’Archery Club Ventimiglia è già pronto a tornare in pedana: la prossima gara è in programma il 30 novembre a Nizza, in Francia, dove gli arcieri ventimigliesi proveranno a confermare l’ottimo momento di forma.