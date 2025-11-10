Arti marziali. Tsukuri Judo Ventimiglia brilla al Campionato Nazionale CSEN di Riccione

Un fine settimana di grande intensità sportiva e umana ha visto protagonisti i 25 atleti dello Tsukuri Judo Ventimiglia al Campionato Nazionale CSEN, svoltosi a Riccione.

L’evento, che ha raccolto oltre 1.500 partecipanti da tutta Italia, ha regalato spettacolo e adrenalina a suon di Ippon, confermando il judo come disciplina capace di unire tecnica, spirito e rispetto.

Il club ventimigliese ha conquistato piazzamenti di rilievo, con due medaglie d’oro ottenute da Gabriele Catassi e Gabriele Friuli, seguite da ben otto argenti e sette bronzi. Tra gli argenti si distinguono Rustico Francesco, Gianluigi Friuli, Politi Francesco, Berlingò Ludovico, Wandojom Dylan, Mauro Morsia e Antonio Mancarella. I bronzi sono andati a Orlando Sebastiano, Pitura Leonardo, Trucchi Viola, Orlando Martina, Bono Paolo, Pitura Salvatore e De Certo Pietro. Meritano menzione anche i quinti posti di Bracali Samuele e Masala Dino, e i settimi posti di Andrea Morsia, Sara Orlando, Marco Franzè, Marco Chicchiero, Marchetta Pietro, Marchetta Samuele e Rustico Soraya.

A impreziosire ulteriormente l’evento, la presenza di Darcel Yandzi, amico personale del vice coordinatore nazionale Cristian Di Franco e attuale allenatore del pluricampione mondiale Teddy Riner. A Yandzi è stata consegnata una targa in riconoscimento del suo straordinario contributo al mondo del judo, un gesto che ha sottolineato il valore formativo e internazionale della manifestazione.

“Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi, grandi e piccoli – ha dichiarato Di Franco – e come direttore tecnico so che c’è sempre da migliorare. Insieme ai miei luogotenenti Riccardo Biamonti, Catassi Simone, Morsia Mauro e Sandro Riotto, siamo estremamente fieri perché tutti i nostri allievi dimostrano grande carattere e mettono in pratica i valori del judo. La tenacia e il rispetto che li contraddistinguono fanno di questo gruppo un esempio di condivisione e crescita”.

Il Tsukuri Judo Ventimiglia guarda ora ai prossimi obiettivi prima della fine dell’anno, con entusiasmo e determinazione, preparando anche la tradizionale festa di fine stagione che includerà i passaggi di grado. “Insieme per crescere e progredire” è il motto che accompagna il cammino di questo gruppo, capace di trasformare ogni competizione in un’occasione di crescita e di comunità.