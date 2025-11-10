Arti marziali: Kumiai Sanremo Judo, ottimi risultati al Torneo “Città di Bra” (Foto)

È stato un fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni per il Kumiai Sanremo Judo, protagonista su più fronti tra allenamenti tecnici, competizioni nazionali e tornei internazionali.

Gli atleti del club hanno dimostrato grande impegno e determinazione, portando a casa risultati importanti e confermando la qualità del lavoro svolto dentro e fuori dal tatami.

Gli agonisti hanno partecipato a una serie di allenamenti presso la sede centrale di Druento, in provincia di Torino, dove si sono confrontati con judoka provenienti da tutta la regione. Nel pomeriggio di sabato, il gruppo si è spostato nella palestra di La Loggia, nella prima cintura torinese, per proseguire la preparazione tecnica in vista dei prossimi appuntamenti agonistici.

Parallelamente, oltreconfine, il cadetto Andrea Mastrorillo ha preso parte a una prestigiosa competizione a Nizza, in Francia. La sua performance gli ha permesso di ottenere il pass per la qualificazione regionale, che gli darà la possibilità di tentare l’accesso alla finale nazionale francese Under 18, in programma a Parigi. Un traguardo significativo che testimonia il livello internazionale raggiunto da alcuni giovani talenti del Kumiai.

La domenica è stata invece dedicata ai preagonisti, impegnati nel II Torneo di Judo “Città di Bra”, in provincia di Cuneo. I piccoli judoka hanno brillato nelle rispettive categorie, conquistando numerose medaglie e confermando la solidità del vivaio sanremese.

Nella categoria Ragazzi, Maiano Diego e Aimar Tommaso hanno ottenuto la medaglia d’oro, mentre Bold Paolo ha conquistato il bronzo. Nella categoria Fanciulli, Flore Camilla ha portato a casa una medaglia di bronzo, mentre Libonati Alessandro e Pirri Giovanni hanno vinto l’oro. Macrì Noemi, Sagazio Francesco e Giampaolo Leonardo hanno invece ottenuto l’argento, dimostrando grande tecnica e spirito competitivo.

A coronare un weekend già straordinario, due giovani atleti sanremesi — Erik Semanjaku e Leonardo Moroni — hanno conquistato il pass per le qualifiche assolute regionali piemontesi. Questo risultato apre loro le porte della finale A2 di Follonica, una competizione di alto livello che li vedrà confrontarsi con i migliori judoka del panorama nazionale. Il loro successo assume un valore ancora più rilevante considerando la giovanissima età e la maturità sportiva già dimostrata, che li colloca tra le promesse più brillanti del judo italiano.

Il Kumiai Sanremo Judo si conferma così una realtà dinamica e vincente, capace di formare atleti competitivi e di trasmettere i valori fondamentali di questa disciplina: rispetto, determinazione e crescita personale. Un fine settimana che lascia il segno e che alimenta l’entusiasmo per le sfide future.