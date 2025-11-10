Disuria e salute urologica: incontri informativi con il dottor Cantagallo per comprendere e affrontare i disturbi comuni

"Disuria". Problematiche urologiche comuni, un tema da capire e approfondire. Questo l'argomento delle Conferenze del dottor Elvio Cantagallo, urologo e nutrizionista, che sviscererà i diversi aspetti, introducendo la disuria allo scopo di farne comprendere le peculiarità e l'importanza di parlarne. Un'opportunità per sensibilizzare in merito al modo di affrontare le problematiche urologiche comuni attraverso un corretto approccio informato e multidisciplinare, fornendo contestualmente informazioni pratiche su diagnosi, cause e trattamento.

Tutto questo nell'ambito dei due eventi previsti nelle giornate di giovedì alle 16 presso il Centro Anziani " Lina Lanteri" - Palazzo Roverizio, in Via Palazzo a Sanremo, e di sabato prossimo alle 16 presso la Sala Multimediale del Comune di Santo Stefano al Mare. Dopo questo doppio appuntamento, il dottor Elvio Cantagallo terrà una terza conferenza, sui tumori dell'apparato urogenitale maschile, martedì 18 novembre alle 16, presso la Lega Lotta contro i tumori, in Via Duca degli Abruzzi 14-16 a Sanremo.



