Taggia, incendio all’oratorio dei Bianchi: indagini in corso, il sindaco parla di un gesto “probabilmente doloso”

A poche ore dall’incendio che ha colpito l’oratorio dei santi Sebastiano e Fabiano, noto come l’Oratorio dei Bianchi, Taggia fa i conti con lo sconcerto per un episodio che ha rischiato di danneggiare uno dei luoghi più importanti e riconoscibili della città.

Il rogo, scoppiato nel pomeriggio di ieri, ha interessato l’ingresso della chiesa, sede della Confraternita del Gonfalone, e secondo le prime ricostruzioni avrebbe avuto origine da una tenda posta vicino alla porta principale. Le fiamme si sono propagate rapidamente, ma l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri ha evitato conseguenze ben più gravi.

Le indagini sono in corso, ma da una prima analisi non si esclude che l’incendio possa essere di natura dolosa. Una pista che, se confermata, aggiungerebbe una dimensione ancora più preoccupante a un evento che ha toccato il cuore spirituale e identitario di Taggia.

Il sindaco Mario Conio ha commentato duramente quanto accaduto, esprimendo vicinanza alla Confraternita e all’intera comunità: “Un incendio che poteva avere gravissime conseguenze, probabilmente di natura dolosa, ha colpito oggi pomeriggio (ieri per chi legge, ndr) l’Oratorio dei Bianchi, luogo simbolo della nostra storia e della nostra identità. Esprimo la mia più sincera e personale vicinanza alla Confraternita, ai confratelli e a tutta la comunità di Taggia, profondamente ferita da questo gesto inaccettabile".

Il primo cittadino prosegue: "Un ringraziamento sentito ai cittadini intervenuti, ai Vigili del Fuoco per il tempestivo intervento che ha evitato conseguenze ancora più gravi, e ai Carabinieri che stanno svolgendo le indagini. Confido che ogni responsabilità venga al più presto individuata e che la giustizia possa fare piena luce su quanto accaduto, il responsabile verrà individuato. Questo episodio ci addolora ma, come sempre, sapremo reagire insieme, con la forza della nostra comunità e il rispetto per i nostri luoghi più cari.”

L’Oratorio dei Bianchi non è un luogo qualunque: edificato nel cuore del centro storico, rappresenta da secoli un punto di riferimento religioso e culturale per la città. Qui si tengono le cerimonie della Confraternita del Gonfalone, che affonda le sue radici nel XVI secolo e conserva una delle tradizioni più antiche di Taggia. Il fuoco di ieri, sebbene contenuto in tempo, ha lasciato segni e una ferita simbolica in una comunità fortemente legata al proprio patrimonio storico e spirituale.

Il ringraziamento del sindaco si è esteso anche ai privati cittadini che, notando il fumo, hanno dato l’allarme permettendo un intervento rapido e coordinato delle forze dell’ordine. “La prontezza dei cittadini e dei Vigili del Fuoco ha evitato una tragedia” ha sottolineato Conio.

Intanto, i Carabinieri hanno avviato accertamenti tecnici per stabilire con precisione le cause del rogo e verificare eventuali elementi compatibili con un’azione dolosa. In attesa dei risultati, l’area è stata messa in sicurezza e la Confraternita ha espresso dolore e gratitudine per la solidarietà ricevuta dalla cittadinanza.