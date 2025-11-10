Taggia, società esclusa dall’appalto della mensa scolastica presenta ricorso al TAR: il Comune si costituisce in giudizio

Proseguirà davanti al TAR Liguria la vicenda relativa all’appalto della refezione scolastica per i prossimi tre anni nel Comune di Taggia. Una società esclusa dalla gara ha infatti presentato ricorso contro l’aggiudicazione, chiedendo al giudice amministrativo di annullare il provvedimento e ottenere il subentro nella gestione del servizio. In alternativa, è stato richiesto un risarcimento economico e il pagamento delle spese di lite.

La Giunta comunale, nella seduta del 30 ottobre, ha autorizzato la costituzione in giudizio dell’Ente. La procedura di gara, svolta con il supporto della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Imperia, riguarda la fornitura dei pasti nelle scuole cittadine a partire dall’anno scolastico 2025/2026.

A seguito della notifica del ricorso, gli uffici comunali hanno suggerito di predisporre la difesa per tutelare la correttezza dell’operato amministrativo. Poiché il Comune non dispone internamente di personale abilitato alla rappresentanza legale nel contenzioso amministrativo, la Giunta ha dato mandato di incaricare un avvocato esterno. Il Sindaco è stato autorizzato a conferire la procura alle liti e a rappresentare l’Ente in giudizio.

Il provvedimento è immediatamente eseguibile, per consentire la tempestiva organizzazione della strategia difensiva. Il caso approderà ora davanti ai giudici del TAR, che dovranno valutare la legittimità dell’aggiudicazione e le richieste avanzate dalla società ricorrente.