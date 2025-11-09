Calisthenics, Sime Sanremo porta in alto la Riviera: tre podi alla prima tappa nazionale del Calicontest

Alla prima tappa nazionale del Calicontest a Torino, gli atleti allenati da 'Sime Calisthenics' conquistano il primo posto nella categoria Endurance avanzati (Lorenzo Morselli classe 1999 di Sanremo), il primo posto nella categoria Skills avanzati (Matteo Giordano classe 2000 di Pompeiana), terzo posto nella categoria Skills intermedi (Federico Martini classe 2006 di Sanremo).



"Nuove promesse nel panorama locale di uno sport ancora in evoluzione, si dichiarano estremamente soddisfatti dell'esperienza vissuta e continueranno ad allenarsi con ancora più forza e determinazione grazie all'esperienza acquisita ed agli obiettivi e traguardi raggiunti. La sfida è conoscere ogni giorno sempre più se stessi e superare i propri limiti. Lo sport inteso come momento di aggregazione e sfida aiuta a migliorarci come persone nella vita di tutti i giorni oltre che farci stare meglio fisicamente e mentalmente".