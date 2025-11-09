Calcio, Ventimiglia soffre ma vince: 2-1 sul Quiliano & Valleggia e terzo posto confermato

Vittoria meritata del Ventimiglia che malgrado le numerose occasioni da rete avute, riesce a fatica a superare un indomito Quiliano & Valleggia che fino all'ultimo ci ha creduto per portare via un insperato pareggio. Già dai primi minuti i locali si rendevano pericolosi con tre conclusioni fuori dallo specchio della porta e al 10' su punizione, era Addiego a scaldare le mani del portiere Ghizzardi che respingeva il tiro radente. I granata continuavano la pressione verso la metacampo avversaria concedendo però all'avversario qualche sortita in avanti .e dopo una punizione di Ala sul secondo palo respinta coi pugni da Ghizzardi, al 36' Andreazza metteva in mezzo dove , libero da marcatura Tona calciava con deviazione in corner. Al 37' il palo negava il gol a Sparma; ma la rete giungeva al 44' su calcio di rigore causato da un atterramento in area di Ludovici. Addiego, ( al quinto gol in campionato) realizzava spiazzando il portiere.Al termine della prima frazione giungeva il vantaggio per i frontalieri, risicato, ma ampiamente meritato.



La ripresa riportava una infinità di occasioni da rete che continuava a rendere la partita divertente. Si riassumono le più importanti. Al 10', Dodaro bloccava a terra una conclusione ravvicinata di Pischedda, al 13', bella azione di Sparma sulla destra che metteva in mezzo per Gambacorta che non agganciava la sfera per il tiro a rete.AL 15', Ludovici si destreggiava fra avversari al limite dell'area venendo poi al tiro che il portiere respingeva. Al 23' azione di contropiede condotta da Cassini e finalizzata da Bacigaluppi con la respinta di piede del portiere. Poi, inaspettatamente, al 25' il pareggio dei savonesi che dopo azione insistita nell'area ventimigliese, la risolveva in rete da distanza ravvicinata Andreazza..La reazione del Ventimiglia era veemente: prima, era Bertone ad avere la palla del nuovo vantaggio che tira alto da dentro l'area piccola e successivamente era il portiere Ghizzardi che in modo rocambolesco salvava la porta. Ma il nuovo vantaggio giungeva al 32' con un tiro non irresistibile di Ala che appena dentro l'area riusciva a trovare il varco fra una selva di gambe ingannando Ghizzardi che non riusciva ad intervenire. Al 35' poi era Ludovici a colpire la traversa suggellando la vittoria.. Però, il finale di gara vedeva gli ospiti tutti proiettati in avanti alla ricerca dell' insperato pareggio; ma i frontalieri anche con un po' di affanno resistevano vincendo così l'incontro. Con questo ennesimo risultato positivo, il Ventimiglia conferma il terzo posto in classifica a tre lunghezze dalla capolista Virtus Sanremese.



Queste le formazioni.

VENTIMIGLIA: Dodaro, Berruti, Ierace, Bastita, Addiego, Cassini, Ludovici, Ala, Gambacorta, Sparma, Bacigaluppi. Allenatore: Oneglio. Sono subentrati: Verardi, Grandi, Romeo, Bertone, Massullo.

QUILIANO & VALLEGGIA: Ghizzardi, Marchio, Cestelli, Bianco, Salvador, Andreazza, Donna, Tona, Tavarone, Grippo, Mercacci. Allenatore: Molinaro. Sono subentrati: Pischedda, Corelli, Serio.



Arbitro: Guglielmo Tameo (Sez. Albenga).