Calcio. Sanremese-Celle Varazze 1-1, le parole di Fossati e Zagarese nel post partita (Video)

Il tecnico elogia la prestazione degli avversari e parla di partita sottotono con un'identità ancora da trovare, per il giovane classe 2008 prima rete in Serie D con dedica al papà

Nell'analizzare il pareggio contro il Celle Varazze, mister Fabio Fossati elogia la prestazione e l'identità di squadra che ha avuto il suo avversario di giornata, mentre per i biancazzurri c'è ancora bisogno di qualcosa per poterla trovare, senza dimenticare che ci sono ancora giocatori fuori causa (gli attaccanti Moreo e Pereira su tutti) e che per il tecnico questa è stata la quarta gara alla guida dei matuziani. 

Per Giuseppe Zagarese è la prima gioia in carriera in Serie D con una dedica speciale: la rete arrivata nel giorno del compleanno del papà. Anche un po' di rammarico da parte del classe 2008 per non essere riusciti a vincere la partita.

Federico Bruzzese

