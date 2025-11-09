Calcio. Sanremese-Celle Varazze 1-1, le parole di Fossati e Zagarese nel post partita (Video)

Nell'analizzare il pareggio contro il Celle Varazze, mister Fabio Fossati elogia la prestazione e l'identità di squadra che ha avuto il suo avversario di giornata, mentre per i biancazzurri c'è ancora bisogno di qualcosa per poterla trovare, senza dimenticare che ci sono ancora giocatori fuori causa (gli attaccanti Moreo e Pereira su tutti) e che per il tecnico questa è stata la quarta gara alla guida dei matuziani.

Per Giuseppe Zagarese è la prima gioia in carriera in Serie D con una dedica speciale: la rete arrivata nel giorno del compleanno del papà. Anche un po' di rammarico da parte del classe 2008 per non essere riusciti a vincere la partita.