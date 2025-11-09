Calcio, Ospedaletti travolgente: 9-0 al Bordighera Sant’Ampelio nel derby al 'Ciccio Ozenda'

Gara a senso unico al “Ciccio Ozenda”, dove l’Ospedaletti supera con un netto 9-0 il Bordighera Sant’Ampelio nel derby ponentino di giornata.

La partita si sblocca al 12’ con la rete di Rotolo, che apre il conto dei gol di giornata. Passano poco più di dieci minuti e gli orange trovano il raddoppio con Zito, mentre il tris arriva sul finire del primo tempo con la rete di Mohammed El Kamli.



Il Bordighera fatica a rendersi pericoloso e, nella ripresa, l’Ospedaletti chiude definitivamente i conti. Al 52’ Molinari sigla il gol del poker, mentre al 63’ El Kamli firma la sua personale doppietta. Due reti anche per Salmaso, tra il 75’ e l’85’, intervallate dalla seconda marcatura di Zito all’82’. A chiudere il tabellino ci pensa il classe 2008 Turrini che, all’89’, mette a segno il suo primo gol tra i “grandi”.

Ma le buone notizie per l’Ospedaletti non arrivano solo dal risultato. La gara odierna al “Ciccio Ozenda”, infatti, ha visto il ritorno in campo di Alemanno, assente da otto mesi per infortunio, e l’impiego di ben tre classe 2008: Turrini, Gallo e Pallanca.

Grazie alla vittoria, gli orange salgono a quota 7 punti in classifica.

Bordighera Sant’Ampelio - Ospedaletti 0-9

Marcatori: 12’ Rotolo, 23’ e 82’ Zito, 44’ e 63’ El Kamli M., 52’ Molinari, 78’ e 85’ Salmaso, 89’ Turrini

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Gallo, 2 Russo (62’ 19 Pallanca), 3 Saih, 4 Rosso (52’ 16 Barbagallo), 5 Cianci, 6 Ferrari, 7 El Kamli I. (70’ 14 Salmaso), 8 Molinari (60’ 18 Alemanno), 9 Zito, 10 Rotolo (67’ 17 Turrini), 11 El Kamli M.

A disposizione: 12 Bazzoli, 13 Sartori, 15 Bacciarelli

Allenatore: Fabio Luccisano

Bordighera Sant’Ampelio: 1 Rondelli, 2 Bacigaluppi, 4 Scortichini, 6 Arena (62’ 7 Scali), 8 Cianci, 9 Marcucci (70’ 18 Cascone), 10 Giovinazzo, 11 Di Perna (80’ 15 Morano), 17 Fazzari, 20 Akkioui, 19 Pratico

A disposizione: 3 De Gennaro, 5 Andrenacci, 13 Raimondo, 14 Bellando, 16 Tabacchiera

Allenatore: Riccardo Ballestra

Arbitro: Alessio Tagliero (Savona)

Ammoniti: Fazzari, Giovinazzo

Espulso: 60’ Giovinazzo