Calcio femminile, Matuziana Sanremo travolge il Genoa 1999: 4-1 in trasferta nella 7ª giornata U15 femminile

Sabato 8 novembre si è tenuta la 7ª giornata di campionato regionale Femminile U15 per le ragazze di Mister Franco Basta. Le Ladies Matuziane hanno giocato fuori casa contro il Genoa 1999 . Nonostante la mancanza in campo della giocatrice Benedetta Orsetto, la squadra ha confermato con un secco Genoa 1999 1-4 Matuziana Sanremo che in casa bianco azzurra c'è un a gran voglia di arrivare in alto. Autrice ormai di ogni Match Chrystal Pastorino con 3 reti a segno e una rete di Sarà Filippone che con quella di ieri sale nella classifica marcatrici a 7 goal.

Formazione : R. Campagna, S. Guida, V. Celi, L. Djebali, D. Borfiga, A. Gillone, C. Pastorino, A. Carrese, A. Filippone, E. Gullotti, G. Gillone

La prossima partita decisiva sarà Matuziana - Entella Sabato alle ore 12.30 sul campo di Pian di Poma di Sanremo.