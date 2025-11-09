Regione Liguria, domani lunedì 10 novembre assessore Scajola a Milano agli Stati generali dei trasporti

Domani, lunedì 10 novembre, l’assessore ai Trasporti della Regione Liguria, Marco Scajola, sarà relatore, al convegno “Stati Generali dei Trasporti”, organizzato dalla Regione Lombardia a Milano.

L’evento si svolgerà presso palazzo Lombardia, auditorium Testori (Piazza Città di Lombardia 1, Milano), a partire dalle ore 14:30, e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, tecnici ed esperti del settore da tutta Italia per discutere il futuro della mobilità e delle infrastrutture, con un focus sul cosiddetto 'Patto di Tortona', accordo di collaborazione tra Liguria, Lombardia e Piemonte per il potenziamento dei collegamenti ferroviari interregionali.