Pallacanestro: il Bvc Sanremo sconfitto a Lavagna nel campionato di Divisione Regionale 1

Divisione Regionale 1 – settima giornata

Bvc Sanremo E.On. - Blue Sea Lavagna 58-88 (16-21, 16-22, 5-26, 21-19)

Bvc Sanremo E.On: Tacconi Davide 20, Nicomedi 15, Cascià 3,Campanale, Formica, Deda 8, Gagna 12, Lartsenko, Lupi. Coach: A. Berardi.

Blue Sea Lavagna: Beltrami 25, Barbero 2, Papini 5, Ferreccio 13, Morandi 24, Aliotta 1, Vargas Rivera 13, Osti 5,Massardi, Tamborra, Ghirlanda. Coach: M. Savini.

Ancora una volta disco rosso per il Bvc Sanremo E. On., che dopo un primo tempo discreto (32-43 all’intervallo lungo), incassa un pesante parziale (5-26) nel terzo periodo, lasciando campo libero agli ospiti levantini. Il Bvc Sanremo, a sprazzi, ha messo in mostra una buona pallacanestro, ma sono ancora troppi i momenti di blackout per competere in un campionato difficile come la Divisione Regionale 1.